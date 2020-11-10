Bel Fıtığı İçin Hangi Bölüme ve Doktora Gidilir? Bel Fıtığına Bakan Poliklinikten Nasıl Randevu Alınır? Bel fıtığı muayenesi için beyin cerrahi ve ortopedi bölümlerinden randevu alınmalıdır. Bel fıtığının ilk tanısı için hastaların, beyin cerrahi bölümüne gitmesi gerekmektedir. Bel fıtığı teşhisinin konulmasının ardından, gerekli görüldüğünde hastalar ortopedi bölümüne yönlendirilecektir.

Bel fıtığının teşhisinin ardından, fizik tedavi ya da cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Bel fıtığının evresine göre belirlenen bu tedavi yöntemleri, randevu sistemi üzerinden takip edilmelidir. Bel fıtığı belirtileriyle karşılaşan hastalar, muayene olmak için online randevu almalıdır. Devlet hastanelerinden randevu almak için Sağlık Bakanlığına bağlı sistemler kullanılırken, özel hastanelerden randevu almak için hastanelerin kendi sistemleri üzerinden işlemler yürütülmektedir.

Beyin Cerrahi ve Fizik Tedavi Randevusu Nasıl Alınır?

Beyin cerrahi randevusu almak ya da fizik tedavi randevusu oluşturmak için Sağlık Bakanlığının geliştirdiği sistemler kullanılmalıdır. Bel fıtığı şikayeti bulunan hastalar, iki farklı yoldan randevu oluşturabilirler:

Bel fıtığı teşhis ve tedavileri için beyin cerrahi bölümüne randevu alınmalıdır.

Sağlık Bakanlığı internet sitesi olan MHRS Portal üzerinden, devlet hastanelerine online randevu alınmaktadır.

MHRS Portal sistemine erişmek için https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/ bağlantısı kullanılmalıdır.

Bağlantı adresinde yer alan “Randevu Al” seçeneğine tıklandıktan sonra, açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurulmalıdır.

https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/?lang=tr giriş ekranında talep edilen T.C. kimlik numarası ve MHRS şifresi doğrulandıktan sonra, sistem girişi tamamlanacaktır.

Açılan sayfada yer alan “Randevu Oluştur” seçeneğine tıkladıktan sonra, il ve ilçe seçimi yapılmalı, randevu oluşturulacak bölüm belirlenmelidir.

Doktor ve poliklinik seçimi de yapıldıktan sonra, uygun olan doktorlar için randevu listesi açılacaktır.

Liste içerisinde istenen tarihte randevu oluşturularak, randevu tarihinde muayeneye gidilebilir.

ALO 182 Sağlık Bakanlığı randevu hattı üzerinden de devlet hastaneleri için online randevu oluşturulmaktadır.

Bel Fıtığı Muayenesi Nasıl Yapılır?

Bel fıtığı teşhisi için hastalar fiziki muayeneye alınmaktadır. Hastalar fiziki muayeneye alındıktan sonra, hastaların sağlık geçmişi incelenmektedir. Sağlık öyküsünün ardından, bölgedeki sorunların görüntülenmesi için MR ve röntgen çekilmektedir. Görüntüleme cihazları sayesinde, hastaların şikayetlerinin asıl kaynağı teşhis edilmektedir.

Gerekli incelemelerin ardından, hastalara kesin tanı konmakta ve tedavi süreci başlatılmaktadır. Başlangıç seviyesindeki bel fıtığı sorunu için hastalara ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulanmaktadır. Bel fıtığı muayenesinde ileri evre fıtık teşhis edilirse, hastalar derhal cerrahi müdahaleye alınmaktadır.

Bel Fıtığı Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Bel fıtığının bulguları ve hastalarda sıklıkla karşılaşılan şikayetler, aşağıda sıralanmıştır:

Ayak uçlarında ve bacaklarda gelişen karıncalanma sorunu

Kaslarda güçsüzlük hissinin yaşanması

Erkeklerde iktidarsızlık oluşumu

Hareket kabiliyetinin zorlaşması

Bel bölgesinde şiddetli ağrı oluşumu

Bacaklarda şiddetli ağrı ve kramplar

Hızlı yorulma

İdrar kaçırma ve idrar tutmada zorlanma

Vücudun aksaması ve dengeyi toplamada zorluk yaşanması

Yürümede ve oturmada acı hissi yaşanması

Yukarıdaki belirtilerle karşılaşıldığında, derhal beyin cerrahi bölümünden randevu oluşturulmalıdır.

Bel Fıtığı Tedavi Yöntemlerinin Detayları Nelerdir?

Bel fıtığının tedavi süreci için hastalardaki fıtık seviyesi dikkate alınmaktadır. Hastaların yaşadığı probleme ve etkilere bağlı olarak, bel fıtığına farklı yöntemlerde tedaviler uygulanmaktadır. Başlangıç evresindeki bel fıtığı için hastalara fizik tedavi uygulanmakta ve çeşitli hareketlerle, fıtığın etkileri ortadan kaldırılmaktadır. Fizik tedavi sürecinde, hastalara çeşitli egzersiz ve hareketlerin yer aldığı program uygulanacaktır.

İleri evre bel fıtığı olması ve hastaların yaşamını olumsuz etkilemesi durumunda, hastalara cerrahi müdahale yapılmaktadır. Cerrahi müdahalenin yöntemleri ve boyutu, fıtığın evresine göre değişiklik göstermektedir. Bel fıtığı tedavisinde, fizik tedavi uygulamalarının yeterli kalmaması durumunda, ikinci aşama olan cerrahi müdahale uygulanmaktadır.