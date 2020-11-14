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- 14 Kas 2020 - 11:41 G: 14 Kas 2020 - 12:11

Mehmet Ali Erbil Haftalar Sonra Yeniden Ortaya Çıktı! Bu Sefer Direkt Kendi Yaptı, Tüm Sevenleri Heyecanlı! Yeni Paylaşımını Görenler...

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, uzun süredir yaşadığı rahatsızlık nedeni ile tüm Türkiye'yi derinden yaralıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mehmet Ali Erbil Haftalar Sonra Yeniden Ortaya Çıktı! Bu Sefer Direkt Kendi Yaptı, Tüm Sevenleri Heyecanlı! Yeni Paylaşımını Görenler... Ülkenin en önemli sanatçılarından biri olan ve yediden yetmişe herkesin hayranlık duyduğu Mehmet Ali Erbil, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı herkesi derinden yaralamış ve tedirgin etmişti.

Zaman zaman daha iyi olan ve paylaştığı fotoğraf ve katıldığı programlar ile hayranlarını mutlu eden Mehmet Ali Erbil, bazı zamanlar ise nükseden hastalığıyla boğuşarak kendisini sevenleri telaşlandırıyor.

Her zaman kendisinden haber alma şansı olmayan Mehmet Ali Erbil hayranları, bu durum karşısında çaresiz kalıp ünlü sanatçıdan gelecek haberleri beklemek zorunda kalıyor.

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14 Kas 2020 - 11:41 - Magazin

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