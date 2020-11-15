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- 15 Kas 2020 - 10:47 G: 15 Kas 2020 - 11:10

"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı...

Star Tv ekranlarının sevilen dizi Babil'de neler oluyor? Dizi hakkında ortaya atılan iddialar, dizinin hayranlarını derinden sarsıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı... Sezona flaş bir giriş yapan ve kısa süre içerisinde beklentinin üzerinde bir grafik çizerek seyirciyi ekran başına kilitleyen Babil, son dönemde daha çok ''Final yapıyor'' haberleri ile gündeme geliyor.

Star Tv'nin Babil adlı dizisine bağlanan ve bu diziyi çok benimseyen Babil hayranları ise ortalıkta dolaşan bu iddialardan çok rahatsız.

Babil hayranlarının en çok merak ettiği konu ise Babil final yapacak mı? Her gün internetten Babil final mi yapıyor? Sorusunun cevabını bulmaya çalışan Babil hayranları, bu soruya yanıt bulabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

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15 Kas 2020 - 10:47 - Dizi Haberleri

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