Ankara ve 80 Şehirde Koronavirüste Zincirleme Anlam Kaosu Yaşandı, Yasaklarla İlgili Paylaşımlar Gülme Krizine Soktu!
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'de uygulanacak yeni önlemler ve kısıtlamalar tek tek açıklandı. 81 şehirde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kuaförlerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok tedbir uygulaması alındı. Uygulamalar alındı alınmasına fakat insanlarda zincirleme anlam kaosu yaşandı. Bunun üzerine Twitter'da birbirinden komik onlarca paylaşım altına imza atıldı.
Dün açıklanan yeni koronavirüs önlemlerinin hemen sonrasında, milyonlarca vatandaş Twitter üzerinden yasakları anlamadıklarını mizahi bir dille ifade ettiler. Anlamayanlara karşılık şema oluşturan dahi oldu. Ajda Pekkan'ın dahi karıştırıldığı gönderilerde ele alınan konular herkesi oldukça güldürdü. En yaratıcı tweet ise şu seçildi:
"Yeni coronavirüs tedbirleri özetle: Ajda pekkan ile sevgilisi aynı saatlerde sokağa çıkamaz, Ali Ağaoğlu'nun kahveye gitmesi yasak ama sevgilisi AVM'ye gidebilir"
Getirilen uygulama anlanmayınca ortaya çok komik gönderiler çıktı. İşte o gönderilerden derlemeler >> Diğer sayfaya geçiniz!
18 Kas 2020 - 10:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.