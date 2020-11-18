Ankara ve 80 Şehirde Koronavirüste Zincirleme Anlam Kaosu Yaşandı, Yasaklarla İlgili Paylaşımlar Gülme Krizine Soktu!

Dün açıklanan yeni koronavirüs önlemlerinin hemen sonrasında, milyonlarca vatandaş Twitter üzerinden yasakları anlamadıklarını mizahi bir dille ifade ettiler. Anlamayanlara karşılık şema oluşturan dahi oldu. Ajda Pekkan'ın dahi karıştırıldığı gönderilerde ele alınan konular herkesi oldukça güldürdü. En yaratıcı tweet ise şu seçildi:

"Yeni coronavirüs tedbirleri özetle: Ajda pekkan ile sevgilisi aynı saatlerde sokağa çıkamaz, Ali Ağaoğlu'nun kahveye gitmesi yasak ama sevgilisi AVM'ye gidebilir"

Getirilen uygulama anlanmayınca ortaya çok komik gönderiler çıktı. İşte o gönderilerden derlemeler >> Diğer sayfaya geçiniz!