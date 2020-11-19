Ezgi Mola O İddiaya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Şok Geçirdi! Sitem Etti... "Bu Haber Terbiyesizce!"

Evliliğe karar veren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Covid-19 nedeniyle evlilik programlarını ileri bir tarihe almıştı. Çift hakkında çıkan haberler ise görenlerde şok etkisi yaratarak yok artık dedirtti. Çiftin evlilik kararını, Ezgi Mola’nın hamile olmasına bağlayanlara Mola öyle bir cevap verdi ki herkes helal olsun dedi.

Haberi gören Ezgi Mola çileden çıktı ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu ‘’Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi hem terbiyesizce hem saygısızca buldum. Keşke haberi yayınlamadan önce bana sorsaydınız, cevabınızı alırdınız. Soran arkadaşlarıma bile cevabını vermiştim.’’ sözleriyle çıkan haberin ne kadar ahlaksızca olduğunu dile getirdi.