Ezgi Mola O İddiaya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Şok Geçirdi! Sitem Etti... "Bu Haber Terbiyesizce!"
Masumlar Apartmanı’nda oynayan başarılı oyuncu Ezgi Mola, hakkında çıkan haberler karşısında isyan etti. Mustafa Aksakallı ile aşk hayatı yaşayan Ezgi Mola’nın hamile olduğu öne sürüldü. Masumlar Apartmanında ki başarısının yanı sıra aşk hayatında da gözler önünde olan Ezgi Mola’nın hayranları, Mola’dan güzel haberler bekliyor.
Evliliğe karar veren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Covid-19 nedeniyle evlilik programlarını ileri bir tarihe almıştı. Çift hakkında çıkan haberler ise görenlerde şok etkisi yaratarak yok artık dedirtti. Çiftin evlilik kararını, Ezgi Mola’nın hamile olmasına bağlayanlara Mola öyle bir cevap verdi ki herkes helal olsun dedi.
Haberi gören Ezgi Mola çileden çıktı ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu ‘’Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi hem terbiyesizce hem saygısızca buldum. Keşke haberi yayınlamadan önce bana sorsaydınız, cevabınızı alırdınız. Soran arkadaşlarıma bile cevabını vermiştim.’’ sözleriyle çıkan haberin ne kadar ahlaksızca olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.