Merve Boluğur Ölüme Meydan Okuyor! Meydan Okuduğu Yetmezmiş Gibi Binlerce Kişinin De Canına Kast Ediyor! O Fotoğraflar Ortaya Çıktı… Yemek yedikten sonra mekândan bir erkek arkadaşıyla beraber ayrılan Merve Boluğur, her gün defalarca yapılan Covid-19 uyarılarına rağmen tedbirlere uymayarak yine maskesiz görüntülendi. Sürekli maskesiz olarak görüntülenmesi, sevenlerini hüsrana uğratmakla kalmadı ve sosyal medya hesabından ‘’Yeter artık tak şu maskeni, taksan ölür müsün? Asıl takmazsan hayati riski hem taşıyacak hem taşıtacaksın.’’ yorumlarında bulundular.

Geçtiğimiz günlerde maske takmadığı için 900 TL ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi. Muhabirlerin ‘’neden maske takmıyorsunuz?’’ sorusuna, ‘’ Bana doğuştan gelen bir mesafe var. Bu yüzden maske takmıyorum. Sosyal mesafemi dengede tutuyorum.’’ sözleriyle dikkat çekmiş ve esprili bir yanıt vermişti.



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