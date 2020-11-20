Merve Boluğur Ölüme Meydan Okuyor! Meydan Okuduğu Yetmezmiş Gibi Binlerce Kişinin De Canına Kast Ediyor! O Fotoğraflar Ortaya Çıktı…
Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen maske kullanmayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy’de bulunan bir mekânda kameralara yakalandı. Ne zaman bir kameraya yakalansa maskesiz görülen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ceza bile yemişti.
Merve Boluğur Ölüme Meydan Okuyor! Meydan Okuduğu Yetmezmiş Gibi Binlerce Kişinin De Canına Kast Ediyor! O Fotoğraflar Ortaya Çıktı… Yemek yedikten sonra mekândan bir erkek arkadaşıyla beraber ayrılan Merve Boluğur, her gün defalarca yapılan Covid-19 uyarılarına rağmen tedbirlere uymayarak yine maskesiz görüntülendi. Sürekli maskesiz olarak görüntülenmesi, sevenlerini hüsrana uğratmakla kalmadı ve sosyal medya hesabından ‘’Yeter artık tak şu maskeni, taksan ölür müsün? Asıl takmazsan hayati riski hem taşıyacak hem taşıtacaksın.’’ yorumlarında bulundular.
Geçtiğimiz günlerde maske takmadığı için 900 TL ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi. Muhabirlerin ‘’neden maske takmıyorsunuz?’’ sorusuna, ‘’ Bana doğuştan gelen bir mesafe var. Bu yüzden maske takmıyorum. Sosyal mesafemi dengede tutuyorum.’’ sözleriyle dikkat çekmiş ve esprili bir yanıt vermişti.
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20 Kas 2020 - 16:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.