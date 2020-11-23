Ankara’da Koronavirüs Tehlikesi Artık Her Yerde! Her An Herkes Koronavirüs Hastası Olabilir! Maskesini İndiren Hastanede Kendisini Buluyor!
Ankara’da yaşayanlar için çember daralmaya başladı. Sadece insanlarla temastan bulaşmayan Koronavirüs hastalığı milyonları tehdit etmeye devam ediyor. Korkulanın ötesine geçen salgın hastalık yediden yetmişe herkesi ufak bir dokunuştan buluyor. Sağlık Bakanı Koca ise her gün milyonlarca kişiye uyarılarda bulunuyor. Sürekli tekrarladığı uyarılardan birkaçı ise evde kalmak ve maske kullanımına dikkat etmek oluyor.
Her ne kadar kişiler maske kullanımı ve gerekli olmadıkça evden çıkmasa da kapı kollarından, otobüs tutamaklarından, cafelerdeki sandalyelerden bile bulaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ise bireylerin sağlığı için belli kısıtlamalar getirildi. İçerisinde Ankara ili de olmakla birlikte tüm Türkiye’de hafta sonları belli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasaklara uymayan bilinçsiz kişilere ise yüklü miktarda cezalar kesiliyor. Özellikle 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamalar büyük önem taşıyor. Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık, vaka artışlarıyla birlikte tehdit oluşturuyor.
Sağlık Bakanı Koca ise her gün uyarılarda bulunduğu Twitter hesabına yeni uyarılarını ekledi. Bunlardan en dikkat çeken paylaşımı ise ‘En iyi tedbirin evimizdir.’ Oldu. Salgınla mücadele etmenin büyük bir fedakarlıktan geçtiğini dile getiren Koca, mecbur kalmadıkça kimsenin evden çıkmaması gerektiğini dile getirdi. Günlük vaka sayısını da paylaşan Sağlık Bakanı Koca, toplamda 6.017 hastanın olduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.