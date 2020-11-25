MasterChef Jüri Şefi Somer Sivrioğlu’in Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Bu Kadar Olur' Dedi! TV8 ekranlarının en sevilen yapımlarından MasterChef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programın sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu ise merak edilen isimlerden biri oluyor. Somer Sivrioğlu’nun Gastronomi Bölümü mezunu olduğunu düşünenler ise hangi bölümü bitirdiğini öğrenince şaşırdı.

Ünlü Şef Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olmuş. Ünlü şef Turizm ve Otelcilik Bölümü’nü bitirmiş olsa da şef olmak ve mutfakta kendini geliştirmek için oldukça fazla çalışmış.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>