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- 25 Kas 2020 - 14:27 G: 25 Kas 2020 - 14:36

MasterChef Jüri Şefi Somer Sivrioğlu’in Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Bu Kadar Olur' Dedi!

MasterChef Türkiye programının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun asıl işini öğrenen izleyiciler şok oldu. Gastronomi alanında eğitim aldığı sanılan Somer Sivrioğlu’nun hangi bölümden mezun olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ünlü Şef’in yaşam hikayesi ve deneyimleri, şef olma yolculuğu merak edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

MasterChef Jüri Şefi Somer Sivrioğlu’in Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Bu Kadar Olur' Dedi! TV8 ekranlarının en sevilen yapımlarından MasterChef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programın sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu ise merak edilen isimlerden biri oluyor. Somer Sivrioğlu’nun Gastronomi Bölümü mezunu olduğunu düşünenler ise hangi bölümü bitirdiğini öğrenince şaşırdı.

Ünlü Şef Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olmuş. Ünlü şef Turizm ve Otelcilik Bölümü’nü bitirmiş olsa da şef olmak ve mutfakta kendini geliştirmek için oldukça fazla çalışmış.

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25 Kas 2020 - 14:27 - Masterchef Türkiye 2020

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