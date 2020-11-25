En Ucuz Apple İphone 11 64 GB Cep Telefonu Nereden Alınır? Apple İphone 11 64 Fiyatı Ne Kadar? Ülkemizde büyük bir kitlenin kullandığı İPhone modellerine olan ilgi giderek artmaya başladı. Kendi içerisindeki hafıza özelliği ile hafıza kartına gerek kalmadan depolama alanını arttırabiliyoruz. Son dönemlerde İPhone 11 telefonu için yoğun ilgi görülüyor. Bu telefona sahip olmak isteyen binlerce kişi araştırma yapıyor. İşte haberin tüm detayları…

İPhone 11 modelinin fiyat açısından çok uygun olması müşterilerin dikkatini çekmeyi başardı. En ucuz model olarak gündeme gelen İPhone 11 cep telefonu çeşitli kapmayanalar ile de gündeme geliyor. İphone 11’in 64 GB olan modelinin resmi satış fiyatı 7 bin 299 TL olarak satışa sunulmuştu. İlk çıktığı günde büyük izdiham vardı.

İPhone 11 cep telefonuna sahip olmak isteyenler peşin olarak ya da taksitle satın aldı. Türkiye’de satışa sunulmaya başlandığında fiyatı 7 bin 749 Türk lirası olan iPhone 11’in 128 GB’lık seçeneğini satın almak istersek aylık ödeme seçenekleri ile ya da peşin ödeyerek İPhone 11 modeline sahip olmuşlardı.

Modelin en yüksek depolama alanına sahip olan serisi ise İPhone 11 256 GB Türkiye’de 8 bin 599 TL olarak satışa sunuldu. Aylık ödeme imkânları ile 3 ay taksitlendirme seçenekleri bulunan İphone 11 cep telefonuna yoğun ilgi görüldü. İphone 11’in bir üst modeli olan İphone 11 Pro Max ise gündeme bomba gibi düştü.

Markanın yeni modeli diğerine göre daha büyük ekran ve bataryası dikkatleri çekti. En düşük depolama 64 GB seçeneği ile satışa sunulan İPhone 11 Pro Max, Türkiye’deki satış fiyatı 11 bin 999 TL olarak gündeme geldi. Peşin ve aylık olarak taksitli bir şekilde alan vatandaşlar yeni İPhone 11 Pro Max modeline sahip oldu.

Bir önceki model olan İphone 11’e göre fazladan arka kamerası olarak satışa sunulan İPhone 11 Pro Max modeli, 64 GB depolama alanı ile Türkiye’de satışa sunulan fiyatı 10 bin 999 TL oldu. Bu modelin en yüksek depolama alanına sahip telefonu İphone 11 Pro 256 GB olarak gündeme gelirken müşterilerini bekledi.

İphone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip telefonunun Türkiye’de satış fiyatı 12 bin 299 TL olarak alıcılara sunuldu. Diğer modellere göre fazladan arka kamerası olan Pro seçeneği, farklı depolama alanlarına sahip telefonlar gündeme geldi. Farklı firmaların yaptığı kampanyalar ile en uygun fiyatları araştırabilirsiniz.