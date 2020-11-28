Dağlık Karabağ’da Dünya’yı Karıştıracak Olay! Rus Şirket Akın Akın Asker Getiriyor… Neler Oluyor? Azerbaycan ordusunun Ermen işgali altında olan bazı topraklarını tekrardan ele geçirmek ve kontrolü altına almak için harekete geçmişti. Azerbaycan ordusunun son hızla önüne çıkan herkesi yok etmesi dikkatleri çekiyor. Bu durumdan zararlı olarak çıkacağını düşünen Rus şirketi altın rezervlerinden vazgeçmiyor ve bölgeye çok sayıda asker talep ediyor.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları ele geçirerek son hızla ilerlerken Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan’ın da tekrardan alınmasını belirten uzamanlar, bu konu hakkında müzakere masası kurulacağı belirtiliyor. Bölgenin altın kaynaklarının zengin olması büyük bir karşılaşmayı karşı karşıya getirebilir.