Dağlık Karabağ’da Dünya’yı Karıştıracak Olay! Rus Şirket Akın Akın Asker Getiriyor… Neler Oluyor?
Dağlık Karabağ’da yaşanan gelirim birçok ülkeyi karşı karşıya getirdi. Azerbaycan güçlerinin tekrardan ele geçirmesinin ardından topraklarda bulunan altın rezervlerini çıkaran Rus GeoProMining şirketi yaşanacak istila durumunda paralı asker talep etti. Altın rezervlerini vermek istemeyen Rus şirket, birçok askeri bölgeye getirdi. İşte haberin tüm detayları…
Dağlık Karabağ’da Dünya’yı Karıştıracak Olay! Rus Şirket Akın Akın Asker Getiriyor… Neler Oluyor? Azerbaycan ordusunun Ermen işgali altında olan bazı topraklarını tekrardan ele geçirmek ve kontrolü altına almak için harekete geçmişti. Azerbaycan ordusunun son hızla önüne çıkan herkesi yok etmesi dikkatleri çekiyor. Bu durumdan zararlı olarak çıkacağını düşünen Rus şirketi altın rezervlerinden vazgeçmiyor ve bölgeye çok sayıda asker talep ediyor.
Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları ele geçirerek son hızla ilerlerken Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan’ın da tekrardan alınmasını belirten uzamanlar, bu konu hakkında müzakere masası kurulacağı belirtiliyor. Bölgenin altın kaynaklarının zengin olması büyük bir karşılaşmayı karşı karşıya getirebilir.
28 Kas 2020 - 15:29 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.