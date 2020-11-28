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- 28 Kas 2020 - 15:29 G: 28 Kas 2020 - 15:40

Dağlık Karabağ’da Dünya’yı Karıştıracak Olay! Rus Şirket Akın Akın Asker Getiriyor… Neler Oluyor?

Dağlık Karabağ’da yaşanan gelirim birçok ülkeyi karşı karşıya getirdi. Azerbaycan güçlerinin tekrardan ele geçirmesinin ardından topraklarda bulunan altın rezervlerini çıkaran Rus GeoProMining şirketi yaşanacak istila durumunda paralı asker talep etti. Altın rezervlerini vermek istemeyen Rus şirket, birçok askeri bölgeye getirdi. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dağlık Karabağ’da Dünya’yı Karıştıracak Olay! Rus Şirket Akın Akın Asker Getiriyor… Neler Oluyor? Azerbaycan ordusunun Ermen işgali altında olan bazı topraklarını tekrardan ele geçirmek ve kontrolü altına almak için harekete geçmişti. Azerbaycan ordusunun son hızla önüne çıkan herkesi yok etmesi dikkatleri çekiyor. Bu durumdan zararlı olarak çıkacağını düşünen Rus şirketi altın rezervlerinden vazgeçmiyor ve bölgeye çok sayıda asker talep ediyor.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları ele geçirerek son hızla ilerlerken Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan’ın da tekrardan alınmasını belirten uzamanlar, bu konu hakkında müzakere masası kurulacağı belirtiliyor. Bölgenin altın kaynaklarının zengin olması büyük bir karşılaşmayı karşı karşıya getirebilir.

28 Kas 2020 - 15:29 - Dünya

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