Masumlar Apartmanı Dizisinin Yakışıklı Oyuncusu Birkan Sokullu Nereli! Birkan Sokullu’un Nereli Olduğunu Görünce “Beyefendiliğini Buradan Almış” Diyeceksiniz…
Son zamanların en popüler ve gözde dizilerinden birinde oynayan Birkan Sokullu gerek dizi içerisindeki performansı gerekse yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Han karakterine yaşam veren Birkan Sokullu için binlerce kullanıcı Google gibi arama motorlarını kullanarak Birkan Sokullu hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak istiyor. Bizlerde Haberler Ankara olarak sizlere sevilen oyuncu Birkan Sokullu hakkında bir makale hazırladık.
Masumlar Apartmanı Dizisinin Yakışıklı Oyuncusu Birkan Sokullu Nereli! Birkan Sokullu’un Nereli Olduğunu Görünce “Beyefendiliğini Buradan Almış” Diyeceksiniz… 6 Ekim 1985 tarihinde hayata gözlerini açan Birkan Sokullu terazi burcudur. Bunun yanında ise İstanbul’da doğmuş ve İstanbul’da büyümüştür. 35 yaşında olan Birkan Sokullu 2012 yılında Aslı Enver’le dünya tatlısı bir evlilik gerçekleştirmiştir. Fakat bazı sorunlardan dolayı 2015 yılında boşanma kararı almışlardır.
Oyunculuğunun yanında ise mankenlik yapmıştır. Sadece dizi projelerinde değil aynı zamanda filmlerde de yer almıştır. Güzelliğin Portresi, Kronoloji, Şimdiki Aklım Olsaydı, Fatih gibi filmlerde yer alarak filmlerin hem kadrosunu güçlendirmiş hem de mesleki açıdan kendini geliştirmiştir.
01 Ara 2020 - 10:32 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.