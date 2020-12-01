Masumlar Apartmanı Dizisinin Yakışıklı Oyuncusu Birkan Sokullu Nereli! Birkan Sokullu’un Nereli Olduğunu Görünce “Beyefendiliğini Buradan Almış” Diyeceksiniz… 6 Ekim 1985 tarihinde hayata gözlerini açan Birkan Sokullu terazi burcudur. Bunun yanında ise İstanbul’da doğmuş ve İstanbul’da büyümüştür. 35 yaşında olan Birkan Sokullu 2012 yılında Aslı Enver’le dünya tatlısı bir evlilik gerçekleştirmiştir. Fakat bazı sorunlardan dolayı 2015 yılında boşanma kararı almışlardır.

Oyunculuğunun yanında ise mankenlik yapmıştır. Sadece dizi projelerinde değil aynı zamanda filmlerde de yer almıştır. Güzelliğin Portresi, Kronoloji, Şimdiki Aklım Olsaydı, Fatih gibi filmlerde yer alarak filmlerin hem kadrosunu güçlendirmiş hem de mesleki açıdan kendini geliştirmiştir.