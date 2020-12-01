Japon Veliaht Prensi Anayasaya Karşı Yenik Düştü! Yıllardır İnat Ettiği O Olaydan Sonunda Vazgeçti!
Japonya imparatoru Narihuto’nun erkek kardeşi veliaht prens Fumihito uzun zamandır en büyük kızı olan Prenses Mako’nun evliliğine karşı çıkıyordu. Japonya Prensesi Mako’nun üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı ile evlenme kararı vermesi 3 yıl öncesine dayanmakla beraber bu evlilik bir türlü gerçekleşememişti.
Japon Veliaht Prensi Anayasaya Karşı Yenik Düştü! Yıllardır İnat Ettiği O Olaydan Sonunda Vazgeçti! Prenses Mako’nun babası Fuhimito, en büyük kızının sıradan bir vatandaş ile evlenmesine 3 yıldır şiddetle karşı çıkması geçtiğimiz günlerde son buldu Fuhumito anayasaya dayandırdığı açıklamasında evliliğe onay verdiğini söyledi.
Japonya imparatorunun erkek kardeşi veliaht Fumihito’nun en büyük kızı 3 yıl önce üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı Kei Kumoro ile evleneceğini açıklamıştı. Ancak bu evlilikle kızının unvanını kaybetmesini ve sıradan bir vatandaşla evlenip fakir bir hayat yaşamasını istemeyen veliaht prens Fuhimito bu evliliğe şiddetle karşı çıkıyordu. Fuhimito 3 yılın sonunda kızına yenik düştü ve evliliği onayladığını açıkladı. Fuhimito konu ile ilgili anayasanın kızı Prenses Mako ve Kei Kumoro’nun evliliği ile ilgili sorun teşkil etmediğini dolayısıyla da ebeveyn olarak bu evliliğe saygı göstermek zorunda olduğunu açıkladı.
01 Ara 2020 - 13:47 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.