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- 01 Ara 2020 - 16:00 G: 01 Ara 2020 - 16:10

Cansu Dere’nin Aldatılma İtirafı Şok Etti! Öyle Açıklamalarda Bulundu Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşan Sadakatsiz dizisinin oyuncuları ile ilgili sosyal medyada bomba gibi haber geziyor. Cansu Dere’nin Aldatılma itirafından sonra medya birbirine karıştı. Dizideki Asya karakteri ile ekranlara gelen Cansu Dere, aldatıldığını dile getirerek herkesi şoke etmiş durumda. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Cansu Dere’nin Aldatılma İtirafı Şok Etti! Öyle Açıklamalarda Bulundu Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Dizide rolü gereği aldatılmış bir kadın olarak yaşadığı duyguları magazinciler ile paylaşan Sadakatsiz dizisinin Asya karakteri, sorulan soruların arasında aldatılmak konusunda alınacak kararların ne olduğu soruluyor. Sevilen oyuncu Cansu Dere, bu sorulara düşünmeden cevap vererek magazincileri şoke ediyor.

Sorulan sorulara aldatılmak pek çok kişi için normal olarak karşılanıyor benim de bu duruma bakış açım normal bir şekildedir. Diğer duygular karşınızdaki hakkında mücadeleyi belirler ya da nefreti. Aldatılmış biri olarak dizide artık geri kazanmak için hiçbir şeyi yapmıyorum ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum.

İnşaların hiçbirine güvenilmeyeceğini ve bunu ilk olarak kafanızda kurmanızı öneririm diyerek magazincilerin sorduğu soruya cevap vermiştir. Sözlerine hayatımda yalancı insanın yeri yok sözleri ile devam eden Cansu Dere, artık birisinin bana ihanet etmesini çok normal bir şekilde karşılıyorum şaşkın olmuyorum.

01 Ara 2020 - 16:00 - Magazin

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