Sol Yanım Dizisinin Yıldızı Özge Yağız Ne Mezunu? Özge Yağız’ın Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Güzel Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz! Geçtiğimiz haftalarda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Eskiden çok zengin bir ailenin kızı olan Serra’nın babasının ölümü ile değişen hayatını ve genç yaşında üzerine aldığı sorumluluklarla nasıl baş ettiğinin anlatıldığı dizide Serra karakterine Özge Yağız hayat veriyor. Özge Yağız’ın dizide gösterdiği performans ve oyunculuğu ise gündem olmaya devam ediyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç oyuncu aldığı eğitim ile hayranlarını şaşırttı. Özge Yağız’ın oyunculuktaki yeteneği ve güzelliğini yanı sıra zeki olması da takdir topladı.