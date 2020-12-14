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- 14 Ara 2020 - 15:18 G: 14 Ara 2020 - 15:40

Yunus Market Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da Yunus Market İndirimli Ürünleri ve Fiyatları...

1989 yılından bu yana hizmet vermeye devam eden Yunus marketler zinciri ürün kalitesi ve uygun fiyatları ile tüketicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İlk olarak Ankara’da kurulan Yunus marketler zinciri Türkiye’deki toplam 106 farklı şubesi ile müşteri memnuniyeti için çalışıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yunus Market Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu! Ankara’da Yunus Market İndirimli Ürünleri ve Fiyatları... Birçok üründe tercih edilen tek adres olan Yunus marketler zinciri kampanya ve indirim seçenekleri ile de odak noktası olmaya devam ediyor. Yıl boyunca her hafta aktüel ürün günleri düzenleyen Yunus marketlerinin yılın son ayında hangi ürünlerinde indirim olduğu merak ediliyor.

Ankaralıların bir numaralı tercihi olan Yunus marketler zinciri tüm Türkiye’de kaliteli ürün ve hizmetleri ile en çok sevilen marketler zincirleri arasında yer alıyor. Kaliteli markalardan tedarik edilen çeşit çeşit ürünü ile dikkat çeken Yunus marketleri parakende satış yapıyor. Binlerce farklı kategoride ürünü bulunan Yunus marketler zinciri hem mağazada hem de internet üzerinden satış yapmayı sürdürüyor. Yunus marketlerinin mağazalarında aktüel ürün indirimleri internet alışverişlerinde de geçerli oluyor. Hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak muhafaza edilen mağaza ürünleri, uygun fiyatlarla ve indirim seçenekleri ile tüketici ile buluşmaya devam ediyor.

14 Ara 2020 - 15:18 Ankara- Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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