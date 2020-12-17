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- 17 Ara 2020 - 10:25 G: 17 Ara 2020 - 10:33

Masterchef İzleyenlere Kıyamet Gibi Haber! Masterchef Türkiye Artık Ekranlarda Olmayacak! Acun Ilıcalı’dan Flaş Açıklama Geldi…

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Bunun yanı sıra final için geri sayım yapmaya başlayan Masterchef Türkiye için birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Söz konusu iddiaların ardından herkesi büyük bir merak sardı.

Masterchef İzleyenlere Kıyamet Gibi Haber! Masterchef Türkiye Artık Ekranlarda Olmayacak! Acun Ilıcalı’dan Flaş Açıklama Geldi…  TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye’de günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzleyici kitlesini ekranlara kilitleyen programın jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Bunun yanı sıra final için geri sayım yapmaya başlayan Masterchef Türkiye için birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Söz konusu iddiaların ardından herkesi büyük bir merak sardı.

Masterchef Türkiye izleyicilerine adeta kıyamet gibi bir haber verildi. Söz konusu iddiaların ardından Masterchef Türkiye’nin atık ekranlarda olmayacağı belirtildi. Ardından izleyici kitlesi böyle bir şeyin neden ve nasıl olacağını araştırmaya başladı. Ortaya atılan bu iddiaların ardından Acun Ilıca’dan flaş açıklama geldi. Milyonlarca kişi program hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığını ve Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamayı merak etmeye başladı. Bu haber Masterchef izleyicilerini adeta büyük bir hüsranın içerisine sürükledi.

Masterchef Türkiye’de son 5 yarışmacının kalmasının ardından herkes kimin şampiyon olacağını merak etmeye başladı. Fakat program hakkında ortaya öyle bir iddia atıldı ki, herkes Masterchef Türkiye’nin ne zaman yayından kaldırılacağını araştırmaya başladı. Sadece bununla da kalmadı. Final için geri sayım yapan programda son 5 yarışmacının kalması ve şampiyon olacak olan yarışmacının belli olmadan Masterchef Türkiye’nin yayından kaldırılması herkesin canını sıktı. Söz konusu iddiaların ardından Acun Ilıcalı’dan flaş bir açıklama geldi…

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye’de günden güne yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın flaş açıklamasından sonra milyonlarca kişi Masterchef Türkiye’nin TV ekranlarından kalkacağını düşünmeye başladı. Söz konusu bu düşüncelerin ardından sosyal medyada adeta kaos meydana geldi. Masterchef izleyicileri olay hakkında net bir bilgi paylaşımı yapılmasını istedi. Sonrasında ise Acun Ilıcalı’nın flaş kararı, yarışma programı için neden TV ekranlarından kalacağına dair kararların alındığını ortaya çıkardı.

17 Ara 2020 - 10:25 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

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