Müge Anlı Hayranları Bu Haber Karşısında Donup Kalacak! Tam "1 TL"lik Dava Açtı! Harekete Geçildi... 2018 yılında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası şaban Vatan’a 1 TL’lik dava açan Müge Anlı sosyal medyanın gündemine düştü. 1 TL’lik manevi tazminat davasının ayrıntıları ise merak konusu oldu.

Giresun’da 2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan sosyal medya üzerinden Müge Anlı İle Tatlı sert programının sunucusu Müge Anlı’nın kendisine manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Dava ile ilgili resmi belgeyi de sosyal medya hesabından paylaşan Şaban Vatan, Müge Anlı’ya ağır sözler sar etti. Şaban Vatan’ın söylemleri üzerine konu sosyal medyada tartışılmaya başladı. birçok kişi davanın ayrıntılarını merak ediyor.