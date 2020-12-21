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- 21 Ara 2020 - 16:53 G: 21 Ara 2020 - 17:00

Mucize Doktor Ali Vefa’sı İkinci Kez Evleniyor: Taner Ölmez Tarihi Açıkladı! Pandemi Bitmese Bile Bu Nikah Kıyılacak!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’da “Ali Vefa” karakterine hayat veren Taner Ölmez evleniyor!

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mucize Doktor Ali Vefa’sı İkinci Kez Evleniyor: Taner Ölmez Tarihi Açıkladı! Pandemi Bitmese Bile Bu Nikah Kıyılacak! Pandeminin bile kendisini durduramayacağını belirten Ölmez, nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile her şartta dünya evine gireceğini açıklayarak hayranlarını şok etti. Geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’nden aldığı 3 milyon liralık ev ile gündeme gelen ve evin dekorasyonunu nişanlısı tarafından yapılacağı belirtilen Taner Ölmez’in hızı herkesi şaşkına çevirdi. Taner Ölmez önce ev aldı; şimdi dünya evine girmeye hazırlanıyor!

Diziden haftalık 30 bin lira kazandığı belirtilen ve kız arkadaşı ile evlendikten sonra yaşamını sürmek için Bağdat Caddesi’nden aldığı 3 milyon liralık ev ile gündeme gelen Taner Ölmez, yuvasını tamamlamak için harekete geçti. Nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile son dakika evlilik kararı alan çift, nikah için tarihi bile belirledi. 2021 yılının yaz aylarında evlenecek olan çift ise Covid-19’a karşı A ve B planlarını bile çoktan yaptılar.

21 Ara 2020 - 16:53 - Magazin

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