Kurretülayn Matur Eşine Resmen Aşk Destanı Yazdı: Semih Öztürk Öyle Bir Yanıt Verdi Ki Romantizm Tarihine Adını Yazdırdı! 2014 yılında katıldıkları Ütopya yarışmasında birlikte katılan ve 2014 yılından bu yana ilişkileri devam eden Kurretülayn Matur – Semih Öztürk çifti, 19 Haziran 2020’de dünya evine girdi. Balayına çıkmaları ile ikili gündem olmuş ve Kurretülayn Matur tarafından paylaşılan küvet pozu büyük tepkilere yol açmıştı.

Fotoğrafına bir takipçisinden gelen, “Ucube gibisin aynı” yorumuna, “Ne çok kadın saldırdı bu paylaştığım görsele. Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu hesapları engellemeyeceğim. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz.” şeklinde verdiği yanıtla çok konuşulmuştu.