Kurretülayn Matur Eşine Resmen Aşk Destanı Yazdı: Semih Öztürk Öyle Bir Yanıt Verdi Ki Romantizm Tarihine Adını Yazdırdı!
TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya programı ile ünlenen ve sonrasında Survivor’da ününe ün katan Semih Öztürk, sosyal medyada yine yaptığı yorum ile olay olmayı başardı. Eşinin kendisine resmen aşk destanı yazdığı paylaşımın altına yaptığı yorum ile gündem olan Öztürk, romantizm anlayışı ile sosyal medyanın diline düştü.
Kurretülayn Matur Eşine Resmen Aşk Destanı Yazdı: Semih Öztürk Öyle Bir Yanıt Verdi Ki Romantizm Tarihine Adını Yazdırdı! 2014 yılında katıldıkları Ütopya yarışmasında birlikte katılan ve 2014 yılından bu yana ilişkileri devam eden Kurretülayn Matur – Semih Öztürk çifti, 19 Haziran 2020’de dünya evine girdi. Balayına çıkmaları ile ikili gündem olmuş ve Kurretülayn Matur tarafından paylaşılan küvet pozu büyük tepkilere yol açmıştı.
Fotoğrafına bir takipçisinden gelen, “Ucube gibisin aynı” yorumuna, “Ne çok kadın saldırdı bu paylaştığım görsele. Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu hesapları engellemeyeceğim. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz.” şeklinde verdiği yanıtla çok konuşulmuştu.
23 Ara 2020 - 15:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.