Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı! Ünlü popçu Demet Akalın her gün yeni olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Akalın dün yine alışveriş yaparken görüntülendi. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Akalın, sosyal medya paylaşımları, programı ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta mobilya mağazasının açılışında özel açıklamalar yapan ünlü popçu dün yine kameraların karşısında çıktı.

Demet Akalın’ın Alışveriş Çılgınlığı Devam Ediyor



Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında sunuculuk yapan Demet Akalın dün canlı yayınlanan programın ardından İstinye Park’ta görüntüledi. Birçok mağazaya giren ve alışveriş yapan ünlü popçu, bu defa muhabirlerle sohbet etmedi. Demet Akalın’ın geçtiğimiz aylarda geçinemiyorum açıklaması yapması ardından, uzun saatler Yılbaşı alışverişi yapması ise dikkat çekti.