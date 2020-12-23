Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Ara 2020 - 16:29 G: 23 Ara 2020 - 16:46

Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı!

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, alışveriş tutkusu ile yine gündeme geldi. ünlü popçu dün yine AVM’de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Covid-19 sebebi ile geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen ünlü popçu uzun saatler alışveriş yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı! Ünlü popçu Demet Akalın her gün yeni olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Akalın dün yine alışveriş yaparken görüntülendi. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Akalın, sosyal medya paylaşımları, programı ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta mobilya mağazasının açılışında özel açıklamalar yapan ünlü popçu dün yine kameraların karşısında çıktı.

Demet Akalın’ın Alışveriş Çılgınlığı Devam Ediyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında sunuculuk yapan Demet Akalın dün canlı yayınlanan programın ardından İstinye Park’ta görüntüledi. Birçok mağazaya giren ve alışveriş yapan ünlü popçu, bu defa muhabirlerle sohbet etmedi. Demet Akalın’ın geçtiğimiz aylarda geçinemiyorum açıklaması yapması ardından, uzun saatler Yılbaşı alışverişi yapması ise dikkat çekti.

23 Ara 2020 - 16:29 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı! mask
Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı!
Kurretülayn Matur Eşine Resmen Aşk Destanı Yazdı: Semih Öztürk Öyle Bir Yanıt Verdi Ki Romantizm Tarihine Adını Yazdırdı! mask
Kurretülayn Matur Eşine Resmen Aşk Destanı Yazdı: Semih Öztürk Öyle Bir Yanıt Verdi Ki Romantizm Tarihine Adını Yazdırdı!
Onur Büyüktopçu’ya Yine Yol Göründü: Bu İddia Adama Mesleği Bıraktırır! Yine Seda Sayan, Onur’a Görünen Yol Yine Sürgün! mask
Onur Büyüktopçu’ya Yine Yol Göründü: Bu İddia Adama Mesleği Bıraktırır! Yine Seda Sayan, Onur’a Görünen Yol Yine Sürgün!
Masumlar Apartmanı Neriman Özel Hayatı ile Kasıp Kavurdu! Hayranları Gizem Katmer’i Tanıyamadı! Sen Neymişsin Be… mask
Masumlar Apartmanı Neriman Özel Hayatı ile Kasıp Kavurdu! Hayranları Gizem Katmer’i Tanıyamadı! Sen Neymişsin Be…
Mini Etek Giymiş Kızla Benim Kültürüm Aynı Mı Polemiği ile Gündeme Gelen Öykü Çelik’ten Açıklama! Bakın Aslında Ne Demek İstemiş? mask
Mini Etek Giymiş Kızla Benim Kültürüm Aynı Mı Polemiği ile Gündeme Gelen Öykü Çelik’ten Açıklama! Bakın Aslında Ne Demek İstemiş?
Hacı Sabancı ve Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Hacı Sabancı ve Nişanlısı Evlilik Yüzükleriyle Gündeme Bomba Gibi Düştü! Nazlı Kayı Kimdir, Kaç Yaşında?
Mehmet Ali Erbil'den Milyonları Ağlatacak Haber Geldi! Önce Sağlık Sorunları Sonra Geçim Derdi! Sadece Kiralarla... mask
Mehmet Ali Erbil'den Milyonları Ağlatacak Haber Geldi! Önce Sağlık Sorunları Sonra Geçim Derdi! Sadece Kiralarla...
Diva Artık Resmen Bodrumlu! Bodrum’a Yerleşmek Ona Bir Servete Mal Oldu! Bülent Ersoy İki Villa İçin Tam 40 Milyon… mask
Diva Artık Resmen Bodrumlu! Bodrum’a Yerleşmek Ona Bir Servete Mal Oldu! Bülent Ersoy İki Villa İçin Tam 40 Milyon…
Oktay Kaynarca Memleket Meselesi Karşısında Delirdi! EDHO’nın Hızırı Sosyal Medyada Resmen Racon Kesti! Birkaç Kendini Bilmez… mask
Oktay Kaynarca Memleket Meselesi Karşısında Delirdi! EDHO’nın Hızırı Sosyal Medyada Resmen Racon Kesti! Birkaç Kendini Bilmez…
Yasak Elma Dizisinin Güzeli Şevval Sam Yaşıyla Olay Oldu! Şevval Sam Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Yasak Elma Dizisinin Güzeli Şevval Sam Yaşıyla Olay Oldu! Şevval Sam Kimdir, Kaç Yaşında?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı! mask
Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı!
Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı! mask
Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı!
Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Sahne Milyonları Şaşkına Çevirdi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Yorumlar Olay Oldu... mask
Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Sahne Milyonları Şaşkına Çevirdi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Yorumlar Olay Oldu...
Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın Sevgilisi Gizem Acar Kaç Yaşında? Gizem Acar Kimdir? mask
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın Sevgilisi Gizem Acar Kaç Yaşında? Gizem Acar Kimdir?
Çeyrek Altın Dibi Gördü! Çeyrek Altın Almak İsteyenler Kuyumcularda Büyük Şaşkınlık Yaşadı! mask
Çeyrek Altın Dibi Gördü! Çeyrek Altın Almak İsteyenler Kuyumcularda Büyük Şaşkınlık Yaşadı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL