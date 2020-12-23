Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı!
Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, alışveriş tutkusu ile yine gündeme geldi. ünlü popçu dün yine AVM’de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Covid-19 sebebi ile geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen ünlü popçu uzun saatler alışveriş yaptı.
Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı! Ünlü popçu Demet Akalın her gün yeni olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Akalın dün yine alışveriş yaparken görüntülendi. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Akalın, sosyal medya paylaşımları, programı ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta mobilya mağazasının açılışında özel açıklamalar yapan ünlü popçu dün yine kameraların karşısında çıktı.
Demet Akalın’ın Alışveriş Çılgınlığı Devam Ediyor
Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında sunuculuk yapan Demet Akalın dün canlı yayınlanan programın ardından İstinye Park’ta görüntüledi. Birçok mağazaya giren ve alışveriş yapan ünlü popçu, bu defa muhabirlerle sohbet etmedi. Demet Akalın’ın geçtiğimiz aylarda geçinemiyorum açıklaması yapması ardından, uzun saatler Yılbaşı alışverişi yapması ise dikkat çekti.
23 Ara 2020 - 16:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.