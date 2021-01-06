Millet Kütüphanesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Millet Kütüphanesi Çalışma Saatleri...
Millet Kütüphanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 2015 yılında hazırlanmaya başlanmıştır. 5.500 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Millet Kütüphanesi Ankara’nın en büyük kütüphanelerinden biridir. Basılı kitap ve dergi, elektronik tez, e-kitap gibi birçok farklı kaynağa ulaşım imkanı sağlayan Millet Kütüphanesi birçok kişiye hizmet vermeye devam ediyor.
Daha önce kütüphaneye gitmeyen vatandaşlar ise nerede olduğunu, nasıl gidileceğini, mesai saatlerini ve nasıl üye olunduğunu merak ediyor. Bilgiye erişim noktasında birçok avantaj sağlayan Millet Kütüphanesi’nde aynı zamanda özel eğitim amacı ile oluşturulmuş sınıflar ve alanlar da bulunuyor. Millet Kütüphanesi ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Millet Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Millet Kütüphanesi’nin nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Kütüphaneden faydalanmak, üye olmak isteyen kişileri tam adresini araştırmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.