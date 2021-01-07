Zümrüdüanka'da Gözyaşları Sel! "Buradan Bir Abbas Demirkan Geçti..." İzleyenler Twitter'ı Salladı! "Ah Be Abbas..."
Uzun süredir yayın hayatına devam eden Zümrüdüanka, yayınlanan son bölümüyle beraber final yaptı. Son derece başarılı isimlere kadrosunda yer veren dizide, Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan ve Menderes Samancılar gibi birçok oyuncu, başarılı karakterlere hayat verdi. Zümrüdüanka’nın final bölümünde gözyaşları sel oldu. “Ah be Abbas…”
Zümrüdüanka yayınlanan final bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Dizi hakkında Twitter’da birçok paylaşım yapıldı. Final bölümünde Zümrüt’ün bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet, suskunluğunu korudu. Azimet’in gidişinin ardından Demirkanlar konağında yaşanan olaylar, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı.
Zümrüdüanka’nın yeni bölümünde tüm olaylardan ve insanlardan uzaklaşmak isteyen Suhandan ve Latif, başka bir yere giderek, hayatlarına orada devam etme kararı aldılar. Bunun yanı sıra Abbas ve Canan’ın yeni bir sayfa açmak istemesi, beraberinde birçok yeniliği getirdi. Abbas Canan için evliliğini bitirmeyi bile göze aldı. Azimet ise Zümrüt ve Ülfeti kendisi için büyük bir tehdit olarak gördü ve Abbas’la beraber hain bir plan yaptı. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.