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- 07 Oca 2021 - 15:04 G: 07 Oca 2021 - 15:17

Zümrüdüanka'da Gözyaşları Sel! "Buradan Bir Abbas Demirkan Geçti..." İzleyenler Twitter'ı Salladı! "Ah Be Abbas..."

Uzun süredir yayın hayatına devam eden Zümrüdüanka, yayınlanan son bölümüyle beraber final yaptı. Son derece başarılı isimlere kadrosunda yer veren dizide, Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan ve Menderes Samancılar gibi birçok oyuncu, başarılı karakterlere hayat verdi. Zümrüdüanka’nın final bölümünde gözyaşları sel oldu. “Ah be Abbas…”

Enver Yılmaz
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Zümrüdüanka yayınlanan final bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Dizi hakkında Twitter’da birçok paylaşım yapıldı. Final bölümünde Zümrüt’ün bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet, suskunluğunu korudu. Azimet’in gidişinin ardından Demirkanlar konağında yaşanan olaylar, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Zümrüdüanka’nın yeni bölümünde tüm olaylardan ve insanlardan uzaklaşmak isteyen Suhandan ve Latif, başka bir yere giderek, hayatlarına orada devam etme kararı aldılar. Bunun yanı sıra Abbas ve Canan’ın yeni bir sayfa açmak istemesi, beraberinde birçok yeniliği getirdi. Abbas Canan için evliliğini bitirmeyi bile göze aldı. Azimet ise Zümrüt ve Ülfeti kendisi için büyük bir tehdit olarak gördü ve Abbas’la beraber hain bir plan yaptı. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

07 Oca 2021 - 15:04 Ankara- Yaşam

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