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- 15 Oca 2021 - 16:13 G: 15 Oca 2021 - 16:25

Ankara’da Sadece 20 Lirayla Yapılacak Şeyler Neler? 20 Lirayla Nerelere Gidilir, Neler Yapılır?

Türkiye’nin başkenti Ankara her ne kadar bürokrasini ve siyasetin merkezi gri bir şehir olarak tanımlansa da yapılabilecek birçok farklı aktiviteyi bünyesinde barındırır.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Türkiye’nin en kalabalık ülkelerinden biri olan Ankara’nın aynı zamanda çok pahalı olması beklense de Ankara’da sadece 20 lira ile yapılabilecek birçok farklı etkinlik bulunur. Başkent Ankara’da yapılacak aktivite ve gezilecek yerlerle ilgili ayrıntılar ise haberimizde…

Tarihi Mekânları İle Tam Bir Gezi Kenti

Ankara’da para harcamadan gezilebilecek ilk yerlerden biri olarak turistik ziyaretlerde de en çok merak edilen Ankara Kalesi akla gelir. Herkesin mutlaka daha önce duyduğu Ankara Kalesi’ne gitmek ise düşünüldüğü kadar zor değildir. Ulus’tan yürüyerek kısa sürede varılabilen Ankara Kalesi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alır. Bununla beraber hatıra kalmasını isteyenler için birçok hediyelik eşya mağazası da vardır. Ankara’da yürüyerek ulaşılabilecek ve insana farklı bir döneme gitme hissi yaratan diğer bir semt ise Hamamönü’dür. Yürüyerek Sıhhıye’ye çok yakın olan Hamamönü eski dönemlerin yapısal özelliklerini taşımaktadır.

15 Oca 2021 - 16:13 Ankara- Gündem

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