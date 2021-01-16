Akrep Dizisinde Devran Tamamen Döndü! Ferda Savaşını Öyle Bir Kazandı Ki, Seyirci Şok Oldu! Tüm Planlar Tuttu!
Ekranlara iddialı bir giriş yapan ve seyircisini adeta büyüleyen Akrep dizisinin dün yayınlanan bölümünde devran resmen döndü. Ferda yılanın kabuğunu değiştirir gibi tam anlamıyla değişti. Perihan’la birlikte kurduğu planı aktif hale getiren Ferda izleyenlerini soluksuz bir keyif yaşattı. Her ne kadar reytinglerde beklenen oranı yakalamasa bile dizinin kitlesi oluştu.
Ferda Selma’nın kurtulmak için yaptığı plana Perihan’ında dahil edince iki akrep bir araya geldi ve resmen büyük yıkımı başlattı. Devran tersine dönünce Fikret olayları anlayamadan ortada kaldı. Anne kız rollerinde oynayan Perihan ve Ferda ise kısa bir süreliğine de olsa anlaşma imzalamak ve barışmak zorunda kaldılar.
Perihan’la birlikte kurmuş olduğu planı devreye sokan Ferda Selma’nın evine gitti ve harekete geçti. Selma’nın evine giden ve hareket geçen Ferda ise daha kapıda hiçte hoş karşılanmadı. Selma’nın evine girdikten sonra ise Selma’yla konuşmaya çalıştı fakat Selma onu dinlemedi bile. “Senin bu sorunların beni alakadar etmiyor” dedi. Tamda o sırada Ferda ilk hamlesini yaptı.
16 Oca 2021 - 13:09 Ankara- Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.