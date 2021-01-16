Fenomen Aykut Elmas Kimdir? Aykut Elmas Nasıl Fenomen Oldu? İşte Aykut Elmas'in Instagram ve Twitter Hesabı...

Ünlü sosyal medya fenomeni Aykut Elmas hakkında birçok konu araştırılmaya devam ediyor. Çektiği eğlenceli vine videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Aykut Elmas’ın nasıl fenomen olduğunun yanı sıra kim olduğu, nereli olduğu ve okulu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Aykut Elmas Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?



Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Memur bir babanın ikinci çocuğu olarak doğan Aykut Elmas, lise eğitimini Kütahya’da tamamlamıştır. Ardından üniversite için İzmir’e giden Aykut Elmas, Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu’dur. Aykut Elmas 2019 yılında internet ünlüleri arasına girmiştir.

