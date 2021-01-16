Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Oca 2021 - 15:49 G: 16 Oca 2021 - 16:01

Fenomen Aykut Elmas Kimdir? Aykut Elmas Nasıl Fenomen Oldu? İşte Aykut Elmas'in Instagram ve Twitter Hesabı...

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Instagram ve Twitter’da çok sayıda takipçiye sahip olan ve komedi türündeki vine videoları ile tanınan fenomenin kim olduğu ve nasıl fenomen olduğu merak ediliyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Ünlü sosyal medya fenomeni Aykut Elmas hakkında birçok konu araştırılmaya devam ediyor. Çektiği eğlenceli vine videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Aykut Elmas’ın nasıl fenomen olduğunun yanı sıra kim olduğu, nereli olduğu ve okulu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Aykut Elmas Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Memur bir babanın ikinci çocuğu olarak doğan Aykut Elmas, lise eğitimini Kütahya’da tamamlamıştır. Ardından üniversite için İzmir’e giden Aykut Elmas, Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu’dur. Aykut Elmas 2019 yılında internet ünlüleri arasına girmiştir.

16 Oca 2021 - 15:49 Ankara- Biyografi

# BİYOGRAFİLER İLE İLİŞKİLİ:
Fenomen Çağrı Taner Kimdir? Çağrı Taner Nasıl Fenomen Oldu? İşte Çağrı Taner'in Instagram ve Twitter Hesabı... mask
Fenomen Çağrı Taner Kimdir? Çağrı Taner Nasıl Fenomen Oldu? İşte Çağrı Taner'in Instagram ve Twitter Hesabı...
Yönetmen Zeki Demirkubuz Kimdir? Zeki Demirkubuz Kaç Yaşında, Nereli? İşte Zeki Demirkubuz Filmleri... mask
Yönetmen Zeki Demirkubuz Kimdir? Zeki Demirkubuz Kaç Yaşında, Nereli? İşte Zeki Demirkubuz Filmleri...
Onur Saylak Kimdir? Onur Saylak Kaç Yaşında, Nereli? İşte Onur Saylak Filmleri... mask
Onur Saylak Kimdir? Onur Saylak Kaç Yaşında, Nereli? İşte Onur Saylak Filmleri...
Zübeyde Hanım Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Ne Zaman Öldü? mask
Zübeyde Hanım Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Ne Zaman Öldü?
Sık sık boyunun kısalığından yakınan Oğuzhan Uğur’un boyu kaç cm? Oğuzhan Uğur’un boyunu görenler “daha ne olsun” dedi! mask
Sık sık boyunun kısalığından yakınan Oğuzhan Uğur’un boyu kaç cm? Oğuzhan Uğur’un boyunu görenler “daha ne olsun” dedi!
Survivor Panorama’nın Sunucusu Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Hakan Hatipoğlu’nun yaşını merak edenler çok şaşıracaksınız! mask
Survivor Panorama’nın Sunucusu Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Hakan Hatipoğlu’nun yaşını merak edenler çok şaşıracaksınız!
Son Yaz Savcının Karısı Canan Funda Eryiğit Kaç Yaşında? Canan Funda Eryiğit'in Yaşını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! mask
Son Yaz Savcının Karısı Canan Funda Eryiğit Kaç Yaşında? Canan Funda Eryiğit'in Yaşını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun Sezin Akbaşoğulları Yaşıyla Şaşırttı! Sezin Akbaşoğulları Bakın Kaç Yaşındaymış? mask
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun Sezin Akbaşoğulları Yaşıyla Şaşırttı! Sezin Akbaşoğulları Bakın Kaç Yaşındaymış?
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinin Sencer’i Ekin Koç Nerelidir? Engin Koç’un Nereli Olduğunu Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! mask
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinin Sencer’i Ekin Koç Nerelidir? Engin Koç’un Nereli Olduğunu Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Maraşlı'nın Bordo Berelisi Burak Deniz Nereli? Burak Deniz’in Nereli Olduğunu Görünce “Yiğidin Harman Olduğu Yer” Diyeceksiniz! mask
Maraşlı'nın Bordo Berelisi Burak Deniz Nereli? Burak Deniz’in Nereli Olduğunu Görünce “Yiğidin Harman Olduğu Yer” Diyeceksiniz!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL