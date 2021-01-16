Fenomen Aykut Elmas Kimdir? Aykut Elmas Nasıl Fenomen Oldu? İşte Aykut Elmas'in Instagram ve Twitter Hesabı...
Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Instagram ve Twitter’da çok sayıda takipçiye sahip olan ve komedi türündeki vine videoları ile tanınan fenomenin kim olduğu ve nasıl fenomen olduğu merak ediliyor.
Ünlü sosyal medya fenomeni Aykut Elmas hakkında birçok konu araştırılmaya devam ediyor. Çektiği eğlenceli vine videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Aykut Elmas’ın nasıl fenomen olduğunun yanı sıra kim olduğu, nereli olduğu ve okulu da merak edilen konular arasında yer alıyor.
Aykut Elmas Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Memur bir babanın ikinci çocuğu olarak doğan Aykut Elmas, lise eğitimini Kütahya’da tamamlamıştır. Ardından üniversite için İzmir’e giden Aykut Elmas, Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu’dur. Aykut Elmas 2019 yılında internet ünlüleri arasına girmiştir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.