Kırmızı Oda İzleyicisine Kumru’dan Büyük Darbe! İzleyenler Bu Kadarına da Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! Seyirci Doktor Hanıma Kan Kustu, Öfke Nöbeti Geçirdi! “Yeter Artık!”
Kırmızı Oda dizisinin 20. Bölümü dün itibariyle yayınlandı. Kumru’nun yaşadıkları seyirciyi çileden çıkardı. Kırmızı Oda dizisi dün akşam 20.00 ile bu sabah itibariyle Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi ve Türkiye’nin gündemine resmen oturdu. Gerek Burcu Biricik’in canlandırmış olduğu Boncuk karakteriyle gerekse Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz ile…
Boncuk karakterinin gerçekleri görmesiyle birlikte derin bir krize girmesi seyirciyi derinden yaralamıştı. Çok sevilerek izlenen dizinin 20 bölümünde işlenen konular ise seyircinin tepkisini aldı. Bir bölüm boyunca tek iyi bir şeyin yaşanmadığını dile getiren seyirciler en sonunda sosyal medya aracından sesini duyurmak istedi.
Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz ise başarılı performansıyla dizinin en çok konuşulan karakterleri arasında yerini aldı. Yavuz’un onu satmasının ardından Yavuz’a ikinci bir şans veren Kumru’nun başına gelen talihsiz olaylar seyirciyi çileden çıkardı. Birçok kullanıcı ise “Sinirden Doktor Hanıma bağırıp çağırmak istiyorum sen adam bile değilsin Yavuz” sözlerini dile getirdi.
16 Oca 2021 - 16:04 Amasya- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.