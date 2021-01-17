Yasak Elma Dizisi Dalga Konusu Oldu! O Oyuncunun Yaptığı Hareket Herkesi Şaşkına Çevirdi! “Gerçekten Bu Muydu Süper Planın?”

FOX TV’de yayın hayatına devam eden Yasak Elma dizisinde başrollere hayat veren Nesrin Cavadzade, Eda Ece ve Şevval Sam tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde Ender ve Yıldız Şahika’ya karşı bir olurken şimdilerde durum çok daha farklı! Bu sefer Ender ve Şahika Yıldız’a karşı cephe aldılar. Çağatay’la evlendikten sonra değiştiği düşünülen Yıldız, Ender ve Şahika’nın oyununa gelmiş ve rezil olmuştu.

Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde Ender ve Şahika’dan bu durumun acısını fena halde çıkaracağını dile getiren Yıldız’ın planını görenler büyük bir şok yaşadı. Herkes bu sahneler karşısında Yıldız’a gülse mi ağlasa mı bilemedi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yıldız’ın planını gören seyirci bu planı son derece saçma ve yersiz buldu. Bazıları ise sosyete için en doğru planın bu olduğunu dile getirdi.