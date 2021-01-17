Yasak Elma Dizisi Dalga Konusu Oldu! O Oyuncunun Yaptığı Hareket Herkesi Şaşkına Çevirdi! “Gerçekten Bu Muydu Süper Planın?”
Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni Yasak Elma dizisi yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Dizide ki dengelerin değiştiğini gören izleyici kitlesi yeni entrikaların yolda olduğu tanısına vardı. Yasak Elma’nın son bölümünde Ender ve Şahika’dan intikam almak isteyen Yıldız, kendi çapınca büyük bir hırs yapmış ve herkesi meraklandırmıştı. Yıldız’ın süper planı sosyal medya da dalga konusu oldu.
FOX TV’de yayın hayatına devam eden Yasak Elma dizisinde başrollere hayat veren Nesrin Cavadzade, Eda Ece ve Şevval Sam tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde Ender ve Yıldız Şahika’ya karşı bir olurken şimdilerde durum çok daha farklı! Bu sefer Ender ve Şahika Yıldız’a karşı cephe aldılar. Çağatay’la evlendikten sonra değiştiği düşünülen Yıldız, Ender ve Şahika’nın oyununa gelmiş ve rezil olmuştu.
Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde Ender ve Şahika’dan bu durumun acısını fena halde çıkaracağını dile getiren Yıldız’ın planını görenler büyük bir şok yaşadı. Herkes bu sahneler karşısında Yıldız’a gülse mi ağlasa mı bilemedi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yıldız’ın planını gören seyirci bu planı son derece saçma ve yersiz buldu. Bazıları ise sosyete için en doğru planın bu olduğunu dile getirdi.
17 Oca 2021 - 16:53 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.