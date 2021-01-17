İbrahim Tatlıses Devri Kapanıyor! Öyle Bir Rakip Gelecek Ki, İbrahim Tatlıses Yerle Bir Olacak! O İsim Tüm Çalışmalara ‘Start’ Verdi!

9 yıl süren tedavisinin arkasından Tatlıses, ekranlara dönmüş ve 9 yıl önceki saldırıya uğradığı gün konuk olarak davet ettiği isimleri yeni programında da davet etmişti. Ekranlara gelmesiyle sevenlerine büyük bir şok yaşatan İbrahim Tatlıses’e bir rakip geldiği ortaya çıktı. Rakibinin ismini duyanlar ise artık İbrahim Tatlıses devrinin kapandığını dile getirdiler.

Rekabet ateşini alevlendirecek ismin çalışmaları başlattığı ortaya çıktı. Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olan bir ismin programı üzerinde çalıştığı ortaya çıkınca birçok kişi İbrahim Tatlıses’in yerle bir olacağı hakkında söylentiler çıkardı. İbrahim Tatlıses’in bu programın başlamasıyla birlikte bir endişe içerisinde olacağı konuşulurken en çok merak edilen detay İbrahim Tatlıses’in rakibinin programı oldu.