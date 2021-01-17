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- 17 Oca 2021 - 18:32 G: 17 Oca 2021 - 18:41

İbrahim Tatlıses Devri Kapanıyor! Öyle Bir Rakip Gelecek Ki, İbrahim Tatlıses Yerle Bir Olacak! O İsim Tüm Çalışmalara ‘Start’ Verdi!

Uzun bir süreden sonra televizyonların ekranlarına dönen İbrahim Tatlıses Star TV ile Cumartesi geceleri sevenlerinin en sevdiği program oluyor. 9 yıl sonra ekranlara kesin bir dönüş yapan İbrahim Tatlıses her hafta farklı bir konuğu sunuculuğunu yaptığı programına davet ediyor. Talihsiz bir saldırı sonrasında ağır bir tedavi sürecinden geçen Tatlıses, uzun bir tedavi aldıktan hemen sonra sevenleriyle buluşmuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

9 yıl süren tedavisinin arkasından Tatlıses, ekranlara dönmüş ve 9 yıl önceki saldırıya uğradığı gün konuk olarak davet ettiği isimleri yeni programında da davet etmişti. Ekranlara gelmesiyle sevenlerine büyük bir şok yaşatan İbrahim Tatlıses’e bir rakip geldiği ortaya çıktı. Rakibinin ismini duyanlar ise artık İbrahim Tatlıses devrinin kapandığını dile getirdiler.

Rekabet ateşini alevlendirecek ismin çalışmaları başlattığı ortaya çıktı. Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olan bir ismin programı üzerinde çalıştığı ortaya çıkınca birçok kişi İbrahim Tatlıses’in yerle bir olacağı hakkında söylentiler çıkardı. İbrahim Tatlıses’in bu programın başlamasıyla birlikte bir endişe içerisinde olacağı konuşulurken en çok merak edilen detay İbrahim Tatlıses’in rakibinin programı oldu.

17 Oca 2021 - 18:32 Ankara- Magazin

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