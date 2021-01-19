Hande Erçel Kar Kış Demedi İç Çamaşırıyla Poz Verdi! Saniyeler Sonra Sildi, Sebebi Ortaya Çıktı!
FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrole hayat veren Hande Erçel kar yağdığını görünce üzerinde ne olduğunu umursamadan kendisini direk evinin bahçesine attı. Ünlü oyuncu kar sevinci yaşadığı o kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Fakat kısa süre sonra fotoğrafı sildiği ortaya çıktı. Binlerce kişi ünlü oyuncunun fotoğrafı neden sildiğini merak ederken ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi.
FOX TV’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Kerem Bürsin ve Hande Erçel magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları günden güne artarken sosyal medya kullanıcıları çiftin paylaştığı her detayı didik didik inceliyor. Durum böyle olunca ikilinin paylaşımları gözden kaçmıyor.
Geçtiğimiz günlerde Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosundan bir isim sosyal medyada fotoğraf paylaşmış, Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in son derece yakın bir poz vermesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bunun ardından kar sevinci yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabında iç çamaşırlarıyla beraber kar pozu paylaşmış ve sonrasında gönderiyi geri silmişti. Ünlü oyuncunun fotoğrafı silmesine rağmen o detay takipçilerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.