Hande Erçel Kar Kış Demedi İç Çamaşırıyla Poz Verdi! Saniyeler Sonra Sildi, Sebebi Ortaya Çıktı!

FOX TV’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Kerem Bürsin ve Hande Erçel magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları günden güne artarken sosyal medya kullanıcıları çiftin paylaştığı her detayı didik didik inceliyor. Durum böyle olunca ikilinin paylaşımları gözden kaçmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosundan bir isim sosyal medyada fotoğraf paylaşmış, Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in son derece yakın bir poz vermesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bunun ardından kar sevinci yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabında iç çamaşırlarıyla beraber kar pozu paylaşmış ve sonrasında gönderiyi geri silmişti. Ünlü oyuncunun fotoğrafı silmesine rağmen o detay takipçilerden kaçmadı.