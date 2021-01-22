Survivor Panorama’da Büyük İfşa! Batuhan Karacakaya Gönüllüler Takımına Geçiyor! Tüm Dengeler Değişti…

Survivor 2021’in başlamasının ardından Survivor Panorama’da başlayarak sunucular oynanan oyunlar ve yarışmacılar hakkında değerlendirmeler yapmaya başladı. Ortaya çıkan olaylar izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok etkisi yaratırken, Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya’nın Gönüllüler takımına geçeceği ortaya çıktı. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen Survivor’ın izleyici kitlesi arama motorlarının altını üstüne getirdi.

Son zamanların en çok ses getiren yarışmacılarından birisi olan Batuhan Karacakaya, Survivor’ın geçen gün yayınlanan bölümünde takım arkadaşları tarafından dışlandığını ve arkasından konuşulduğunu dile getirmişti. Bu sözlerin ardından milyonlarca kişi Batuhan’ın Ünlüler takımında yalnız kaldığını belirtmişti. Batuhan Karacakaya’nın kendini takımda yalnız hissetmesinin ardından ortaya çıkan ifşa akılları allak bullak etti.