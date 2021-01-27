Didem Arslan Yılmaz’da Sahte Gelin Gözaltına Alındı! Açıklamaları Olay Oldu! Şebeke Çökertildi…

Show TV’nin sevilen programı ' Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' de sahte gelin çetesi tüm Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kızı Melisay Tosun’un 4 sene önce evlilik çetesine katıldığını ve insanları evlenme vaadiyle dolandırdığını söyleyerek Didem Arslan Yılmaz’dan yardım isteyen anne Dilek Köse, programa gelerek her şeyi teker teker anlatmıştı.

Canlı yayına katılan Melisay hem suçunu itiraf etmiş hem de eski eşi Emirhan Arslan’ın kendisini evlilik çetesine soktuğunu açıklamıştı. Evlilik vaadiyle dolandırdığı mağdurlardan aldığı altınlara eski eşi Emirhan’ın el koyduğunu söyleyen genç kadın, canlı yayında Emirhan ile yüzleşti.