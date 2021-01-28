Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Paylaşım! Sarıkaya Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü! Cem Yılmaz’a Gönderme mi Yaptı?

Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz’la beraberliğini açıklayan Serenay Sarıkaya, uzun süre gündemde kalmış ve herkesi büyük bir şokun içerisine sürüklemişti. Beraberliklerinin ilerleyen zamanlarında ayrılma kararı aldıklarını duyuran ve yeniden gündeme düşen ikilinin bu kararı sevenlerini hüsrana uğratmıştı. Bunun yanı sıra ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı iç çamaşırsız paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

Başarılı isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında iç çamaşırsız paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Cem Yılmaz ile olan birlikteliğine son vermesinin ardından sürekli doğayla iç içe olan oyuncu, tatilinden kareleri Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ise sosyal medya takipçileri tarafından didik didik incelendi.