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- 28 Oca 2021 - 18:37 G: 28 Oca 2021 - 18:45

Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Paylaşım! Sarıkaya Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü! Cem Yılmaz’a Gönderme mi Yaptı?

Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi ünlü oyuncunun o fotoğraflarına ardı arkası kesilmeyen yorum ve beğeni gönderdi. Bunun yanı sıra Serenay Sarıkaya’nın o paylaşımıyla Cem Yılmaz’a gönderme yaptığı, sosyal medya söylentileri arasında yer aldı. Herkes fotoğrafları görmek için sosyal medyanın altını üstüne getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz’la beraberliğini açıklayan Serenay Sarıkaya, uzun süre gündemde kalmış ve herkesi büyük bir şokun içerisine sürüklemişti. Beraberliklerinin ilerleyen zamanlarında ayrılma kararı aldıklarını duyuran ve yeniden gündeme düşen ikilinin bu kararı sevenlerini hüsrana uğratmıştı. Bunun yanı sıra ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı iç çamaşırsız paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

Başarılı isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında iç çamaşırsız paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Cem Yılmaz ile olan birlikteliğine son vermesinin ardından sürekli doğayla iç içe olan oyuncu, tatilinden kareleri Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ise sosyal medya takipçileri tarafından didik didik incelendi.

28 Oca 2021 - 18:37 Ankara- Magazin

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