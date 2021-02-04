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- 04 Şub 2021 - 10:21 G: 04 Şub 2021 - 10:28

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Şubat 2021, Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen bakım onarım çalışmalarında bazı bölgelerde planlı su kesintileri yapılıyor. İşte, 4 Şubat Ankara su kesinti bölgeleri...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

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Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, şehirdeki su sistemlerinde düzenli olarak bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları esnasında bazı mahallelerde su kesintileri gerçekleşiyor. Başkent Ankara’da ASKİ tarafından planlı olarak gerçekleştirilen su kesintilerinin etkileneceği mahalleler araştırma konusu oluyor.

Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, vatandaşların kesintiye uğramadan sürekli olarak su hizmetinden faydalanabilmesi için çalışıyor. Şehirde su sistemlerinin sağlık şekilde işlemesi ve vatandaşlara temiz su ulaşması için yapılan çalışmalardan biri de arızaların giderilmesi oluyor. Yıl boyunca gerekli sistemlerde olası arızaları önlemek amacı ile bakım, ortaya çıkan arızların giderilmesi için de onarım çalışmaları yapılıyor. Başkentte yapılan bu çalışmaların gerçekleştiği bölgeler ve saatler farklılık gösteriyor. Yapılan çalışmalarla bağlantılı şekilde yaşanan planlı su kesintileri de hergün farklı bölgelerde etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yapılan çalışmalarla ilgili duyurular güncel olarak kurumun internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.

04 Şub 2021 - 10:21 - Yaşam

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