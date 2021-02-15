Ankara Koronavirüste Büyük Müjde! Sonunda Kafe ve Restoranlar Açılıyor! Sağlık Bakanlığı Resmen Açıkladı…

Milyonlarca vatandaşı zor duruma sokan koronavirüs salgını, ülkemizde dalgalı bir şekilde devam ediyor. Günü gününü tutmayan vaka sayıları milyonları büyük bir krize sürüklüyor. Ne olacağı belli olmayan salgında uzmanlar ise tahminlerde bulunarak vatandaşın rahatlamasını sağlıyor. Fakat birçok uzman beklenilenin olmayacağını ifade ediyor.

Durumun ciddiyetini kavrayan halk ise tedbirlere uymaya devam ediyor. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan tedbirlerin yanında kafe ve restoranların kapalı olması da vatandaşı büyük bir çıkmaza sokuyordu. Fakat Sağlık Bakanlığı’ndan sonunda beklenen müjdeli haber geldi. Artık kafe ve restoranlar hizmete açılacak ama bir şartla…