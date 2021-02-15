Ankara Koronavirüste Büyük Müjde! Sonunda Kafe ve Restoranlar Açılıyor! Sağlık Bakanlığı Resmen Açıkladı…
Alınan önlemler sayesinde Ankara ve diğer tüm illerde 48 saat süren sessizlik Pazartesi günüyle birlikte resmen son buldu. Her hafta sonu uygulanan yasakların kalkması her ne kadar beklense de beklenen bir türlü olmadı. 15 Şubat tarihiyle kalkması düşünülen kısıtlamalar mutasyonlu virüs vakalarının artmasıyla birlikte ileri bir tarihe alındı.
Milyonlarca vatandaşı zor duruma sokan koronavirüs salgını, ülkemizde dalgalı bir şekilde devam ediyor. Günü gününü tutmayan vaka sayıları milyonları büyük bir krize sürüklüyor. Ne olacağı belli olmayan salgında uzmanlar ise tahminlerde bulunarak vatandaşın rahatlamasını sağlıyor. Fakat birçok uzman beklenilenin olmayacağını ifade ediyor.
Durumun ciddiyetini kavrayan halk ise tedbirlere uymaya devam ediyor. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan tedbirlerin yanında kafe ve restoranların kapalı olması da vatandaşı büyük bir çıkmaza sokuyordu. Fakat Sağlık Bakanlığı’ndan sonunda beklenen müjdeli haber geldi. Artık kafe ve restoranlar hizmete açılacak ama bir şartla…
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.