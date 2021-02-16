Kurtlar Vadisi Hakkında Şok Gelişme! Show TV’den Açıklama Geldi! Kenan İmirzalıoğlu Bile Kadroda Olacak Dendi! Çekimlere mi Başlanıyor Yoksa Ters Köşe mi?

Son yıllarda Kurtlar Vadisi için ardı arkası kesilmeyen iddialar ortaya atılıyor ve milyonlarca kişi önce seviniyor sonra hayal kırıklığına uğruyordu. Dizinin akıbeti hakkında ardı arkası kesilmeyen iddialar karşı seyirci isyan bayrağını kaldırmıştı. Bunun yanı sıra Kurtlar Vadisi’nin Show TV’de seyirci karşısına çıkacağı söyleniyordu. Beklenen açıklama kanaldan geldi. Çekimlere mi başlanıyor yoksa ters köşe mi kimse anlayamadı.

Pana Film’in Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi için son zamanlarda hazırlık içerisinde olduğuna dair birçok iddia ortaya atılmış ve milyonlarca kişi bu iddiayla beraber sevinç çığlıkları atmıştı. Herkes dizinin yayın tarihini ve ilk tanıtımını beklerken isimleri geçen kişiler ve yapımlar konu hakkında açıklamalarda bulunarak bu durumu yalanlamıştı. Fakat Show TV’den yeni bir açıklama geldi. Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor mu?