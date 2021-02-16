Kurtlar Vadisi Hakkında Şok Gelişme! Show TV’den Açıklama Geldi! Kenan İmirzalıoğlu Bile Kadroda Olacak Dendi! Çekimlere mi Başlanıyor Yoksa Ters Köşe mi?
Geçmiş yılların en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Kurtlar Vadisi, uzun bir dönem yayınlanmış ve ekranlarda büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin gündemine gelen olaylar akılları allak bullak ederken, Show TV’den yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından Kurtlar Vadisi sevenleri, büyük bir merak içerisinde olay hakkında bilgi edinmek istedi. Dizinin oyuncu kadrosunda Necati Şaşmaz’dan Kenan İmirzalıoğlu’na kadar herkesin yer alacağı iddia ediliyordu. O açıklamada ise…
Son yıllarda Kurtlar Vadisi için ardı arkası kesilmeyen iddialar ortaya atılıyor ve milyonlarca kişi önce seviniyor sonra hayal kırıklığına uğruyordu. Dizinin akıbeti hakkında ardı arkası kesilmeyen iddialar karşı seyirci isyan bayrağını kaldırmıştı. Bunun yanı sıra Kurtlar Vadisi’nin Show TV’de seyirci karşısına çıkacağı söyleniyordu. Beklenen açıklama kanaldan geldi. Çekimlere mi başlanıyor yoksa ters köşe mi kimse anlayamadı.
Pana Film’in Kurtlar Vadisi Kaos isimli dizi için son zamanlarda hazırlık içerisinde olduğuna dair birçok iddia ortaya atılmış ve milyonlarca kişi bu iddiayla beraber sevinç çığlıkları atmıştı. Herkes dizinin yayın tarihini ve ilk tanıtımını beklerken isimleri geçen kişiler ve yapımlar konu hakkında açıklamalarda bulunarak bu durumu yalanlamıştı. Fakat Show TV’den yeni bir açıklama geldi. Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor mu?
16 Şub 2021 - 21:06 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.