23 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 23 Şubat 2021 Planlı Elektrik Kesintisi Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’da yılın her dönemi gerçekleştirilen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları son dönemlerde sıklaşmaya başladı. EDAŞ tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve iyileştirme esnasında ilde planlı su kesintileri meydana geliyor. Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu olan EDAŞ, başkentte vatandaşların kesinti yaşamadan, sürekli olarak elektrik hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında hem daha büyük arızaların yaşanmaması hem de EDAŞ çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriyor. Bu kesintilerin son dönemlerde artmaya başlaması ile beraber vatandaşlar da elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağını ve hangi saatlerde kesinti yaşanacağını araştırmaya başladı.

Ankara’da elektrik sistemlerinin sağlıklı işlemesinden sorumlu olan EDAŞ, vatandaşların yılın her döneminde plansız kesintiler ile karşılaşmadan elektrik hizmetlerinden faydalanabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile yıpranan elektrik sistemlerinin yenilenmesi sağlanıyor ve olası arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Beklenmedik arızaların oluşması durumunda da elektrik sistemlerinde onarım çalışmaları gerçekleştiren EDAŞ, bu çalışmalarla ilgili vatandaşları güncel olarak bilgilendiriyor. EDAŞ tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların etkili olduğu ilçe ve saatler değişmekle beraber bu veriler EDAŞ internet sitesi üzerinden güncel olarak paylaşılıyor.