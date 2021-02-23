Sefirin Kızı Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Şok Olmaya Gerek Yok, Her Şey Ortada! Hikayenin Sonuna Yaklaşılıyor, Bir Dizi Daha Bitiyor!
STAR TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisindeki reytingler giderek düşmeye başladı Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisindeki reyting düşüşü ise Neslihan Atagül’ün ve Uraz Kaygırlaroğlu gibi iki ünlü ismin ayrılmasından sonra daha net bir şekilde ortaya çıktı
Sefirin Kızı izleyicisinin bağlılığı ise kısa bir süre önce neredeyse bitti. Sezon ortalarına doğru reytinglerde 6'yı zor gören dizi artık bunun yarısını bile çok zor bir şekilde görmeye başladı. Senaristler Mavi ve Sancar'ın yakınlaşmalarını ekran başındakilere gösterilirken seyirciler ise bu sahnelere tepki gösteriyor. Sancar'ın acı çekmesini isteyen seyirciye Mavi ile aşk yaşatılması seyircinin tamamen ilgisini bıraktırıyor.
Dün akşam yayınlanan 41. bölümde yaşanılan Mavi ve Sancar yakınlaşma seyirciler atarfından tepki ile karşılandı. "İyice ergen dizisine döndü", "Sancar'ın acı çekmesini istiyorduk konu nerelere geldi", "Bari iki gün üzülseydin be Sancar" gibi yorumlara neden olan son bölüm, reytinglerde de kötü bir sonuç elde etti. AB gruplarında 2 reyting elde eden dizi, ABc1 gruplarında ise 3,5 reyting elde etti.
23 Şub 2021 - 10:45 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.