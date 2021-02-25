Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Şub 2021 - 20:42 G: 25 Şub 2021 - 20:51

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi, Üç Kişilik Ölüme Bedel Oldu! Diziden Ayrılması An Meselesi... Zeynep Barış'ı Seçti...

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümünde yeni konuları gündeme getiren Doğduğun Ev Kaderindir, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Her biri birbirinden başarılı olan oyuncuları bünyesinde barındıran dizinin son bölümünde yaşanan olay milyonlar üzerinde deprem etkisi yarattı. 3 kişiye yapılacak olan saldırıda kurşunun hedefi Mehdi oldu. Fakat silah Mehdi’ye değil Zeynep’e doğrultulmuştu. Mehdi onlar için kendisini siper etti. Yoksa bu kez ölecek mi?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

33. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni gelişmeler yaşanırken, seyirci heyecanı en üst seviyede yaşıyor. Mehdi, Barış ve Zeynep arasında geçenler tüm dengeleri değiştirdi. Zeynep ve ailesine yapılan saldırıda kimse yaralanmamış olsa da olan yine Mehdi’ye oldu. Kurşunun hedefine kendisini siper eden Mehdi, dizi gündeminde yankı uyandırdı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümünde Zeynep ve annesine kimin saldırdığını öğrenen Barış, bu haberi vermek için Zeynep’in evinin yolunu tuttu. Saldırıyı düzenleyen kişinin Ekrem olduğunu öğrenenler ise tabi ki şaşırmadı. Barış, Zeynep’in evine gittiği sırada orada Mehdi’nin de olduğunu fark etti. Lakin her ikisi de kendilerinden başka bir misafir olduğunun farkında değildi.

25 Şub 2021 - 20:42 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İbo Show’un Konukları Belli Oldu! Aman Dikkat, Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girebilir! Öyle İsimler Geliyor ki, Tekrar Tekrar Gelsin İsteyeceksiniz! “Efsane Kadro!” mask
İbo Show’un Konukları Belli Oldu! Aman Dikkat, Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girebilir! Öyle İsimler Geliyor ki, Tekrar Tekrar Gelsin İsteyeceksiniz! “Efsane Kadro!”
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisini Sizler İzlerken O İsim Acılar İçindeydi! Son Hali Sevenlerini Büyük Bir Yasa Sürükledi! Neler Oluyor? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisini Sizler İzlerken O İsim Acılar İçindeydi! Son Hali Sevenlerini Büyük Bir Yasa Sürükledi! Neler Oluyor?
Akrep Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı Dizisinde Silahlı Baskın! İzleyenler Dondu, Kelimeler Kifayetsiz Kaldı... Artık Biri Değil Beşi Birden Diziden Ayrılabilir... mask
Kuzey Yıldızı Dizisinde Silahlı Baskın! İzleyenler Dondu, Kelimeler Kifayetsiz Kaldı... Artık Biri Değil Beşi Birden Diziden Ayrılabilir...
Bir Zamanlar Çukurova 85. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 85. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl'ın O Sahnesini Fena Taklit Etti! Reytingleri Kasmak İçin mi Yaptı? Meğer Gerçek... mask
Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl'ın O Sahnesini Fena Taklit Etti! Reytingleri Kasmak İçin mi Yaptı? Meğer Gerçek...
Sadakatsiz Dizisinde Derin Gitti, Asya Rest Çekti! Volkan'ın Yeni Aşkı Yakında Geliyor! Yine Bir Aldatma Hikayesi... mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Gitti, Asya Rest Çekti! Volkan'ın Yeni Aşkı Yakında Geliyor! Yine Bir Aldatma Hikayesi...
Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Detay Seyirciyi Çıldırttı! Afişler ve Sinema Girişi Fiyasko Çıktı! Tepkiler Çığ Gibi… mask
Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Detay Seyirciyi Çıldırttı! Afişler ve Sinema Girişi Fiyasko Çıktı! Tepkiler Çığ Gibi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Türkiye Yarışmasını Bitirecek Rakip Geldi! Acun Ilıcalı Masterchef 2021 Yarışması İçin İki Kere Düşünecek! Büyük Rest, Büyük Rakip… Neler Oluyor? mask
Masterchef Türkiye Yarışmasını Bitirecek Rakip Geldi! Acun Ilıcalı Masterchef 2021 Yarışması İçin İki Kere Düşünecek! Büyük Rest, Büyük Rakip… Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı'nın Serveti Giderek Büyüyor! Exxen'in Bu Başarısı Milyonları Şok Etti! Kazandığı... mask
Acun Ilıcalı'nın Serveti Giderek Büyüyor! Exxen'in Bu Başarısı Milyonları Şok Etti! Kazandığı...
Masumiyet’in Yıldızından Olay Pozlar! Fiziğinin Güzelliği Sosyal Medyanın Başını Döndürdü! “Yürüyen Afet!” mask
Masumiyet’in Yıldızından Olay Pozlar! Fiziğinin Güzelliği Sosyal Medyanın Başını Döndürdü! “Yürüyen Afet!”
İbo Show’da Kurtlar Vadisi Rüzgarı! Polat Alemdar’ın Konuk Olarak Katılacağı Tarih Açıklandı! Gümbür Gümbür Geliyor! Neler Olacak Neler… mask
İbo Show’da Kurtlar Vadisi Rüzgarı! Polat Alemdar’ın Konuk Olarak Katılacağı Tarih Açıklandı! Gümbür Gümbür Geliyor! Neler Olacak Neler…
Sincan Belediyesi Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi İnşaatı mask
Sincan Belediyesi Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi İnşaatı
İbo Show’un Konukları Belli Oldu! Aman Dikkat, Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girebilir! Öyle İsimler Geliyor ki, Tekrar Tekrar Gelsin İsteyeceksiniz! “Efsane Kadro!” mask
İbo Show’un Konukları Belli Oldu! Aman Dikkat, Gülmekten Karnınıza Ağrılar Girebilir! Öyle İsimler Geliyor ki, Tekrar Tekrar Gelsin İsteyeceksiniz! “Efsane Kadro!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL