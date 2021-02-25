Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi, Üç Kişilik Ölüme Bedel Oldu! Diziden Ayrılması An Meselesi... Zeynep Barış'ı Seçti...
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümünde yeni konuları gündeme getiren Doğduğun Ev Kaderindir, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Her biri birbirinden başarılı olan oyuncuları bünyesinde barındıran dizinin son bölümünde yaşanan olay milyonlar üzerinde deprem etkisi yarattı. 3 kişiye yapılacak olan saldırıda kurşunun hedefi Mehdi oldu. Fakat silah Mehdi’ye değil Zeynep’e doğrultulmuştu. Mehdi onlar için kendisini siper etti. Yoksa bu kez ölecek mi?
33. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni gelişmeler yaşanırken, seyirci heyecanı en üst seviyede yaşıyor. Mehdi, Barış ve Zeynep arasında geçenler tüm dengeleri değiştirdi. Zeynep ve ailesine yapılan saldırıda kimse yaralanmamış olsa da olan yine Mehdi’ye oldu. Kurşunun hedefine kendisini siper eden Mehdi, dizi gündeminde yankı uyandırdı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümünde Zeynep ve annesine kimin saldırdığını öğrenen Barış, bu haberi vermek için Zeynep’in evinin yolunu tuttu. Saldırıyı düzenleyen kişinin Ekrem olduğunu öğrenenler ise tabi ki şaşırmadı. Barış, Zeynep’in evine gittiği sırada orada Mehdi’nin de olduğunu fark etti. Lakin her ikisi de kendilerinden başka bir misafir olduğunun farkında değildi.
25 Şub 2021 - 20:42 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.