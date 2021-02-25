Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi, Üç Kişilik Ölüme Bedel Oldu! Diziden Ayrılması An Meselesi... Zeynep Barış'ı Seçti...

33. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yeni gelişmeler yaşanırken, seyirci heyecanı en üst seviyede yaşıyor. Mehdi, Barış ve Zeynep arasında geçenler tüm dengeleri değiştirdi. Zeynep ve ailesine yapılan saldırıda kimse yaralanmamış olsa da olan yine Mehdi’ye oldu. Kurşunun hedefine kendisini siper eden Mehdi, dizi gündeminde yankı uyandırdı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümünde Zeynep ve annesine kimin saldırdığını öğrenen Barış, bu haberi vermek için Zeynep’in evinin yolunu tuttu. Saldırıyı düzenleyen kişinin Ekrem olduğunu öğrenenler ise tabi ki şaşırmadı. Barış, Zeynep’in evine gittiği sırada orada Mehdi’nin de olduğunu fark etti. Lakin her ikisi de kendilerinden başka bir misafir olduğunun farkında değildi.