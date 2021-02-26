Daha Önce Böylesi Yaşanmadı! Diziden Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Dans Etti ki, Milyonlar Şok Oldu! Bir Zamanlar Çukurova’da Yas Havası Var Ama O Halinden Çok Memnun!
ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dizide gündeme gelen olaylar merak edilirken bu sefer çok farklı bir olay yaşandı. O isim diziden ayrıldı ama ayrılır ayrılmaz öyle bir dans etti ki, milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamadı. Bir Zamanlar Çukurova’da yas havası varken o ismin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Neler oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova’da Esra Dermancıoğlu’nun hayat verdiği Behice karakterinin diziye vedası beklenen bir olaydı. İzleyiciler Behice karakterini her ne kadar sevmese de Esra Dermancıoğlu’nun performansına övgü üstüne övgü yağdırıyordu. Son derece acı bir ölümü seçen Behice karakterinin intihar sahnesi, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat oyuncunun son halini görenler şaşkınlığına engel olamadı. Behice öldü ama Esra Dermancıoğlu dans etti…
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 85. bölümü dün akşam seyirci karşısına çıktı. Uzun süredir diziden ayrılacağı konuşulan Behice karakteri, yaptıklarının bedelini ödemek yerine intihar etmeyi tercih etti ve uçurumdan aşağı atladı. Bu sahnenin ardından Behice karakterinin diziden ayrılışı resmen gerçekleşti.
26 Şub 2021 - 13:26 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.