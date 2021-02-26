Daha Önce Böylesi Yaşanmadı! Diziden Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Dans Etti ki, Milyonlar Şok Oldu! Bir Zamanlar Çukurova’da Yas Havası Var Ama O Halinden Çok Memnun!

Bir Zamanlar Çukurova’da Esra Dermancıoğlu’nun hayat verdiği Behice karakterinin diziye vedası beklenen bir olaydı. İzleyiciler Behice karakterini her ne kadar sevmese de Esra Dermancıoğlu’nun performansına övgü üstüne övgü yağdırıyordu. Son derece acı bir ölümü seçen Behice karakterinin intihar sahnesi, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat oyuncunun son halini görenler şaşkınlığına engel olamadı. Behice öldü ama Esra Dermancıoğlu dans etti…

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 85. bölümü dün akşam seyirci karşısına çıktı. Uzun süredir diziden ayrılacağı konuşulan Behice karakteri, yaptıklarının bedelini ödemek yerine intihar etmeyi tercih etti ve uçurumdan aşağı atladı. Bu sahnenin ardından Behice karakterinin diziden ayrılışı resmen gerçekleşti.