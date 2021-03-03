Hande Erçel Onunla Eğlenceli Vakitler Geçirince Akıllara Kerem Bürsin Geldi! Artık Mutlu Edemiyor Mu? Sosyal Medyanın Diline Düştü...
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi olan Hande Erçel zaman zaman yeni paylaşımlar yapıyor ve takipçileri bu paylaşımları tamamen Kerem Bürsin’e yoruyor. Son olarak yeni bir paylaşım yapan ünlü oyuncunun açıklamasına yaptığı yorum tüm dikkatleri üzerine çekti. Onunla eğlenceli zaman geçirdiğini söyleyen Hande Erçel, akıllara Kerem Bürsin’i getirdi ama ne çare. Tabi ki o isim Kerem Bürsin olmadı. Neler oluyor?
Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden birisi olan Hande Erçel son zamanlarda eskisi kadar aktif olmamaya başlayınca bu durum dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun paylaşımlarının azalmasının ardından takipçileri yapılan her yeni paylaşımı yakından incelemeye aldı. Bu sefer ortaya çıkan detay ise tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kerem Bürsin, Hande Erçel’i mutlu edemiyor mu?
Sosyal medya hesabında 20 milyona yakın takipçisi olan Hande Erçel’in paylaşımlarına anında milyonlarca etkileşim geliyor. Fakat son zamanlarda sosyal medyada eskisi kadar aktif olmayan Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti. Eskiden rol arkadaşı Kerem Bürsin’le sık sık paylaşım yapar ve sevenlerinin yüzünü gülümsetirdi. Fakat Erçel’i bu sefer güldüren Bürsin değil o oldu. Milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamadı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.