Ankara’da Müzeler Açık Mı? İşte Ankara’da Bulunan Müzeler, Ziyaret Saatleri ve Ücretleri 2021…
Ankara'da gezilecek yerlerin başında müzeler geliyor. Pandemi nedeniyle müzelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, müzeler açık mı, ücretleri ne kadar? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.
Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehri olan Ankara’da gezilecek yerlerin başında müzeler geliyor. Tarihi, kültürel ve sanatsal anlamda Türkiye’de müzecilik faaliyetlerinin ilk başladığı illerden biri olan Ankara’da bu nedenle çok sayıda müze bulunuyor.
Özellikle tarihi nitelikte birçok müzeye ev sahipliği yapan Ankara’da Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı müze ziyaretlerinde ise bir takım değişiklikler meydana geldi. Salgın sürecinde birçok spor ve kültür mekanının kapatılmasına bağlı olarak, Ankara’da da müzeler kapatıldı. Bununla beraber mart ayının başlaması ile orta riskli iller grubunda yer alan Ankara’da normalleşme adımları atılmaya başladı. Belirli alanlarda esnemelerin yapıldığı başkentte müze ziyaretleri ise henüz başlamadı. Başkentte risk seviyesinin orta riskten düşük riske inmesi ile müze ziyaretleri de yapılmaya başlanacak.
04 Mar 2021 - 16:46 - Kültür - Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.