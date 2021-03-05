Mehmet Ali Erbil Hakkında O İsim İlk Kez Konuştu! Açıklamaları İtiraf Niteliğinde Oldu! Meğer Erbil'in Annesiyle...
Uzun bir süre önce talihsiz bir kaza geçiren Mehmet Ali Erbil, ekranlardaki kariyerine ara vermiş ve tedavi sürecine girmişti. Ünlü şovmenin sağlık durumu her geçen gün daha fazla merak ediliyordu. Bunun yanı sıra yıllar önce bir programa konuk olan Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. O isim yıllar sonra ilk kez konuştu ve yaptığı açıklama gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Meğer Erbil’in annesiyle…
Son zamanlarda takipçileri tarafından mercek altına alınan Mehmet Ali Erbil’in nasıl günler geçirdiği merak ediliyordu. Bu detayla beraber binlerce kişi ünlü şovmen hakkında çıkan haberleri büyük bir dikkatle takip ediyordu. Mehmet Ali Erbil hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı. Uçan Kuş TV kanalında yayınlanan ‘Lerzan’la Çok Mutlu’ programına konuk olan o isim uzun bir süre önce Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı bir konuya değindi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.