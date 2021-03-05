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05 Mar 2021 - 15:17

Mehmet Ali Erbil Hakkında O İsim İlk Kez Konuştu! Açıklamaları İtiraf Niteliğinde Oldu! Meğer Erbil'in Annesiyle...

Uzun bir süre önce talihsiz bir kaza geçiren Mehmet Ali Erbil, ekranlardaki kariyerine ara vermiş ve tedavi sürecine girmişti. Ünlü şovmenin sağlık durumu her geçen gün daha fazla merak ediliyordu. Bunun yanı sıra yıllar önce bir programa konuk olan Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. O isim yıllar sonra ilk kez konuştu ve yaptığı açıklama gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Meğer Erbil’in annesiyle…