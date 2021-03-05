Esra Erol Kariyer Adımlarını İlk Kez Konuştu! Yaşadığı İçler Acısı Olaylar, Sevenlerinin Gözyaşlarını Tutamamasına Neden Oldu! Meğer Esra Erol...

Kayıplar, ayrılıklar ve daha birçok konu hakkında tüm Türkiye’ye ev sahipliği yapan bir programın sunucusu olan Esra Erol, samimi tavırları ve net bir karaktere sahip oluşuyla herkesin sevdiği isimlerden birisi olarak gündemde uzun soluklu yer alıyor. Ünlü sunucunun kariyer hayatında bu noktalara kadar nasıl geldiği ise merak ediliyor. Meğer Esra Erol…

Televizyon ekranlarının en sevilen ve en güler yüzlü isimlerinden birisi olan Esra Erol, içler acısı yaşantıları olan çoğu insana derman olmaya devam ediyor. Ünlü sunucunun ekranlardaki sempatikliği milyonlarca kişinin yüreğine işliyor. Uzun bir süre önce katıldığı programda son derece önemli açıklamalar yapan Esra Erol, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyer başlangıcı hakkında ilk kez konuştu.