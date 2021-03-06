Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…”

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Ünlü oyuncu Instagram hesabında hemen hemen her anını paylaşması da dikkatlerden kaçmıyor. Uzun bir süre önce iç çamaşırlı bir paylaşım yapan ünlü oyuncunun fiziği hayranlarından tam not alırken, fileli çorabı da dikkatlerden kaçmadı.

Bugüne kadar birçok projede yer alan ve ekran karşısına ilk çıktığı zamanlardaki haliyle şimdiki hali arasında fark olan Hande Erçel, sosyal medya gündeminde sık sık yer alıyor. Ünlü oyuncunun iç çamaşırlı fotoğrafı ise gündemde adeta yankı uyandırdı. Derin göğüs dekoltesi ve giydiği fileli çorabı milyonları büyük bir hayranlığın içerisine sürükledi.