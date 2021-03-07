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- 07 Mar 2021 - 12:35 G: 07 Mar 2021 - 13:02

Doğduğun Ev Kaderindir Senaristi Linç Üzerine Linç Yedi! İyice Saçmalamaya Başladınız Denildi, Yollar Ayrıldı! "Bu Bölüm Benim İçin Final Olur!"

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın hayatına hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçek hayat hikayesinden alıntılanan dizinin yayınlanan son bölümünde ise son derece karmaşık olaylar yaşanmıştı. Zeynep’in Barış’a olan tavırları seyirciyi adeta çileden çıkarmıştı. Dizinin yayınlanan fragmanında ise senarist linç üstüne linç yedi. Zeynep kararını verdi ama bu seferde bebek çıktı ortaya! Dizinin finali yakındır…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

34. bölümünde yaşanan olayların ardından izleyici kitlesini çılgına çeviren Zeynep, sosyal medya gündeminde uzun süre konuşuldu. Hala Mehdi için mücadele eden ve gözünün önündeki Barış’ı görmeyen Zeynep’in tavırlarının ardından seyirci artık bıkkınlık geçirdiğini dile getirdi. Barış’ın ablasıyla konuştuktan sonra düşünceleri daha çok değişen Zeynep son kararını vermiş ve Barış’tan ayrılmak istediğini dile getirmişti. Fakat Zeynep orada bile netliğini göstermedi.

Barış’ın iyi olması için ondan ayrılmayı düşünen Zeynep daha sonra Barış’ın sürpriziyle karşı karşıya kalmış ve aldığı evlilik teklifinin ardından şaşkınlığına engel olamamıştı. Herkes büyük bir merakla Zeynep’in Barış’a ne diyeceğini merak ediyor ve onu terk etmemesini temenni ediyordu. Fakat dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Zeynep’in cevabı ne olursa olsun ayrılık çanlarının çaldığı resmen belli oldu.

07 Mar 2021 - 12:35 Ankara- Dizi Haberleri

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