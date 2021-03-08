Teşkilat Dizisi Ankara’da Mı Çekiliyor? MİT Genel Merkezi ve 15 Temmuz Milli Mücadele Meydanı Nerede, Hangi İlde?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat 7 Mart Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Yabancı istihbarat güçlerinin saldırıları ile mücadele eden ve MİT içinde kurulmuş özel bir ekibin hikayesinin ekrana geleceği yapımda gösterilen mekanlar ise merak konusu oldu. Birçok siyasi ve askeri kurumun yer aldığı yapımın çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılmaya başlandı.

İlk bölümü ile dün akşam ekrana gelen ve yeni sezonun iddialı yapımları arasına girmesi beklenen Teşkilat dizisinin başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu ve Çağlar Ertuğrul rol alıyor. İkilinin başrolü paylaşacağı yapımda MİT içinde kurulan gizli bir ekibin yabancı istihbaratlarla mücadelesi anlatılacak. Konusundan kaynaklı MİT Genel Merkezi gibi birçok yapının ekrana geleceği Teşkilat dizisinin çekimleri Ankara’da yapılıyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığında ekrana gelen yapım için TRT1 işbirliği ile Ankara’nın simge yapılarının temsil edildiği özel bir set kuruldu. Çekimleri şuan için Ankara’da devam eden dizinin ilerleyen günlerde Eskişehir ve Kırıkkale gibi illerde dış çekim gerçekleştirebileceği de konuşuluyor.