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- 08 Mar 2021 - 20:19 G: 08 Mar 2021 - 20:53

Kırmızı Oda Seyirciyi Çileden Çıkarttı! Yaşanmaz Denilende Yaşandı! Hem Üstüne Kuma Geldi Hem De Kandırıldı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok izlenen ve sevilen dizilerinden birisi olan Kırmızı Oda, yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler başarılı performanslarını her yeni bölümde gözler önüne seriyor. Fakat dizinin yayınlanan son bölümünde seyirci adeta çileden çıktı. Yaşanılmaz denilende yaşandı. Kumru’ya hem kuma geldi hem de kandırıldı. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tv8 kanalında yayınlanan ve her yeni bölümünde seyirciden oldukça yüksek etkileşim alan Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Kumru’nun geçmiş sahneleri herkesi çileden çıkarttı. Milyonlarca kişi Kumru anlatırken hem ağladı hem de adeta sinir krizleri yaşadı. Son bölümde ise tüm dengeler değişti. Kumru sadece kocasından değil o isimden de büyük bir darbe aldı.

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan’ın kadroda yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Kumru’nun anlattıkları tüm dengeleri değiştirdi. Kayınbabasının çok iyi olduğunu söyleyen Kumru, kaynanasının amacının farklı olduğunu dile getirdi. İşte tam da o sahnelerde seyirci çileden çıktı.

08 Mar 2021 - 20:19 Ankara- Kırmızı Oda Dizi Haberleri

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