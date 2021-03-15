Alişan'ın Eşi İsyan Etti! Üzerine Gelenlere Dayanamadı, Lafını Fena Çarptı! "Evlenmeden Önce..."
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olarak gösterilen Tektaş çifti, sosyal medyanın sık sık gündemi oluyor. Her paylaşımlarıyla olay olan ikili, çok beğenilerek takip ediliyor. Alişan ile evlendikten sonra ise hayatında değişiklikler yaşayan Buse Varol, sosyal medya üzerinden isyan etti. Üzerine gelenlere dayanmadı ve lafını esirgemedi.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyanın diline düşüyor. Alişan ile evliliğinden hemen önce Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almıştı. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerini askıya alan Varol, şimdilik ailesiyle vakit geçiriyor. Sosyal medya hesabı üzerinden hem ailesi hem de hayatından paylaşımlar yapan Buse Varol son paylaşımda ise isyan etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, soru cevap yaparak hayranlarının sorularını cevapladı. Instagram uygulaması üzerinden yaptığı soru cevap ise kısa sürede sosyal medyada ve magazin sayfalarında yankı uyandırdı. Vermiş olduğu bir cevabın içinde ise belli olmasa bile bir sitem ve isyan vardı...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.