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- 21 Mar 2021 - 19:14 G: 21 Mar 2021 - 19:31

Masumlar Apartmanı Hayal Kırıklığı Yaşattı! Doktor Hanım Geldi Ama Kırmızı Oda'daki Değil! "Safiye İçin Gelecek!"

Masumlar Apartmanı dizsinde skandal bir gelişme yaşandı. Büyük bir hüsrana neden olan bu haber dizi severleri hayrete düşürdü. Milyonlarca izleyici ne yapacağını şaşırdı. Dizi hiç beklenildiği gibi gitmiyor. Sevilen dizideki bu flaş gelişme hayal kırıklığı yaratırken izleyiciyi şaşkına çevirdi. Herkesin beklediğinin tam tersi gerçekleşen bu gelişme dizinin akıbetini nasıl etkileyecek…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı’nda öyle bir gelişme kaydedildi ki seyirci ters köşe oldu. Hayal kırıklığına neden olan bu gelişme aynı zamanda dizinin hikâyesinde de büyük bir değişimin habercisi olacak. Her bölümüyle seyircisini ekrana kilitlemeyi başaran, Masumlar Apartmanı dizisi bu sefer radikal bir değişikliğe imza atarak herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

TRT 1’in en sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı bu sefer kökten bir değişim geçirecek. Bu durum dizinin hikâyesinde etkili bir değişiklik yaratırken seyirciler ise derin bir burukluk yaşadı. 23 Mart Salı akşamı ekrana gelecek dizideki büyük gelişme seyircinin kalbini kırdı. Masumlar Apartmanı bundan sonra nasıl devam edecek soruları sorulmaya başlandı.

21 Mar 2021 - 19:14 Ankara- Dizi Haberleri

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