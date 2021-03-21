Masumlar Apartmanı Hayal Kırıklığı Yaşattı! Doktor Hanım Geldi Ama Kırmızı Oda'daki Değil! "Safiye İçin Gelecek!"

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı’nda öyle bir gelişme kaydedildi ki seyirci ters köşe oldu. Hayal kırıklığına neden olan bu gelişme aynı zamanda dizinin hikâyesinde de büyük bir değişimin habercisi olacak. Her bölümüyle seyircisini ekrana kilitlemeyi başaran, Masumlar Apartmanı dizisi bu sefer radikal bir değişikliğe imza atarak herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

TRT 1’in en sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı bu sefer kökten bir değişim geçirecek. Bu durum dizinin hikâyesinde etkili bir değişiklik yaratırken seyirciler ise derin bir burukluk yaşadı. 23 Mart Salı akşamı ekrana gelecek dizideki büyük gelişme seyircinin kalbini kırdı. Masumlar Apartmanı bundan sonra nasıl devam edecek soruları sorulmaya başlandı.