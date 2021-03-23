Bir Zamanlar Çukurova’da Her Şey Tam Zıttı Olacak! Ümit Ve Züleyha Nasıl Ortak Oluyor! Demir Şimdi Ne Yapacak?

ATV ekranlarında Perşembe akşamı yayınlanan ve seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran bir Zamanlar Çukurova’da dizisi her hafta katlanarak artan heyecan dolu sahneleriyle herkesten tam not almayı başarıyor. Dizi için yaşanana son gelişme ise herkese hikayenin akışında önemli değişiklikler olacağını gösterdi.

İlginin her zaman yüksek seyirde devam ettiği Bir Zamanlar Çukurova’da dizisinin senaryosundan bazı karakterlerin ayrılması ve yeni karakterlerin katılması diziyi olan ilgiyi asla etkilemedi. Reytingleriyle de adından söz ettiren sevilen dizide önemli bir takım değişikliler var. Yeni bir sayfanın açılacağı senaryoda seyirciyi sürpriz değişimler bekliyor.